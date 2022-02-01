Survivor All Star'da talihsiz anlar! Furkan Kızılay hastanelik oldu...

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Ünlüler ve Gönüllüler'in şampiyon olmak için mücadele ettiği Survivor All Star'da zorluk her geçen gün biraz daha artıyor.

Yarışmanın dün akşam ekrana gelen bölümünde takımlar dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı.

İlk iki dokunulmazlığı kaybederek Barış Murat Yağcı ile Birsen'i sürgün adasına gönderen 'Ünlüler' bu kez kazanan taraf oldu.

Heyecanlı anların yaşandığı mücadeleye Furkan'ın sakatlığı damga vurdu.

Merdivenleri bitirip, tünele girdiği sırada boynunun üzerine düşen Furkan'ın yardımına doktorlar ve takım arkadaşları koştu.

Boyunluk takılarak parkurdan çıkarılan Furkan, ambulans ile hastaneye götürüldü.

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Furkan Kızılay'ın sağlık durumu ve yarışmaya devam edip edemeyeceği bu akşam belli olacak.

MERT: KURALLARDAN MEMNUN DEĞİLİM

Dün akşam gerçekleşen ada konseyinde, Barış, Birsen ve Evrim'in ardından elemeye çıkacak dördüncü isim performans birincisi Batuhan Karacakaya'nın kararıyla belirlendi.

Batuhan, yıldızının bir türlü barışmadığı Mert'in adını verdi.

Duruma sinirlenen Mert, '2 yarışa çıktım, diğer günler sürgün adasındayım. Ben nasıl performans göstereceğim? Bu adil bir uygulama değil. Ben kurallardan memnun değilim' diyerek tepki gösterdi.

'Ada ile kararımı düşünüp vereceğim' diyen Mert'e Acun Ilıcalı'dan yanıt gecikmedi.

Ilıcalı "Biz Survivor'da her yıl kural değiştiriyoruz. Dün Sude için adadan giderim diyordun. Bugün kurallar adil değil diyerek gitmek istiyorsun. Bence senin kafan karışmış" dedi