Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'dan Demet Akalın'a ağır cevap: "Asıl ajitasyon para için ağlamak"

Haberin Devamı

Aleyna Kalaycıoğlu’nun sevgilisi var mı?

Hayır.

Aleyna Tilki, günümüzün yeni Hülya Avşar’ı mı?

Ben, Aleyna’yı başarılı buluyorum. İlk çıkardığı 3 şarkının da yüz milyonu geçmesi büyük bir başarı. Tüm Türkiye, onun şarkılarını biliyor. Ama rahat olduğu ve magazine de gündem gerektiği için verdiği röportajlar bence çok abartılıyor. Genel olarak kızın ruhu bu olduğu için bence Hülya Avşar’dan çok farklı. Bence kıyaslanamaz. Hülya Avşar’ın açıklamaları ile Aleyna Tilki’nin açıklamaları çok farklı. Aleyna daha çok kafasına buyruk takılıyor. Hülya Avşar ise bence dikkatli ve planlı konuşuyor.

Aleyna, Demet Akalın seninle ilgili geçmiş dönemde ajitasyona kurban gittik demişti. Ne hissettin?

Şaşırmadım çünkü herkes kendine yakışanı yapıyor aslında. Bu durum, benim hassas noktam ve birçok insan buradan vurmaya çalışıyor. Bu durumun da farkındayım. Ama herkes onun evine haciz geldiği zaman kameralar karşısında ne kadar ağladığını çok iyi biliyor. O yüzden bir ajitasyon varsa aslında budur; para için ağlamak. En azından benim ailemde olan bir durum, sağlık söz konusu. Tabii ki kardeşimi gördüğüm zaman duygulanıyorum. Survivor’da da aynı şekilde. Herkes ailesini görünce ağlıyordu ama sorun olmuyordu. Ben, kardeşimle sarılıp ağlayınca sorun oluyor. Bunu ajitasyon olarak görenler varsa onların insanlığına bırakıyorum. Empatiden yoksun insanlar. Ama eğer bir ajitasyon yapıldıysa kameralara çok güzel ağlamayı bildiği için en büyük ajitasyonu o yaptı bence. Çıktı kameralara hüngür hüngür ağlıyor, evi gidiyor diye.



Haberin Devamı

Kardeşinle ve ailevi sağlık durumunla alakalı çok kişi sana vurmaya başladı. Gerçekten sen kardeşinden dolayı mı başarılı oldun yoksa yarışmadaki başarından dolayı mı?

Dışarıdan bakıp gördüğüm kadarıyla birleşme gününe kadar çok bir karakter sergileyemediğimi gördüm. Daha geride kaldığım bir plan olmuştu. Aslında birleşme partisiyle her şey çok değişti. Kendimi gösterebildiğim bir durum oldu. Daha sonra benim haberim yoktu ama Acun ağabey aileleri Dominik’e getirdi. Tabii ki, herkesin bir hayat hikayesi var. Benimki de olduğu gibi yansıdı. Benim aile yaşantım bu, durum bu. Acınacak bir durum da yok. Babasız büyüdüm ama biz gayet güçlüyüz. Annem, Cansu ve ben birbirimize sarıldık bu hayatta. Bunun gayet doğal bir şekilde yansıması, bana eksi yazdığını düşünmüyorum. Sadece insanlar bu şekilde vurmaya çalışıyor beni. Ne yazık ki bunlara artık insan diyemiyorum. Siz insan değilsiniz, onun da farkındayım. Yolda topallayan insan gördüğüm zaman dahi içim acıyor. Evet, benim aile hayatım insanlara geçti. Ama bunun gibi bir sürü hikaye sayabilirim. Hakan Hatipoğlu’nun eşinin hamile olması da ekranlara yansımıştı. İsmail Balaban’ın eski sevgilisiyle dönen mevzusu da yansımıştı. Ama olay ne yazık ki dönüp dolaşıp sürekli bana geldiğinde insanlar bunu kullanıyor. Aile olaylarının yansıması, Survivor’da olan bir şey. Gayet de normal. Sadece bazı insanlara bu durum battığı ve yediremedikleri için çok gündeme getiriyorlar.

Haberin Devamı

Survivor’da haksızlığa uğradığın ama bugüne kadar dile getirmediğin ne oldu?

Ben, Survivor’da haksızlığa uğramadım. Uğradığımı düşünmüyorum. Her şey olması gerektiği gibi ilerledi. Sadece insanlarla olan ikili ilişkimde küçük şeyler vardı. Ama beni Survivor’da haksızlığa uğrattılar, hakkımı yediler diyebileceğim hiçbir şey olmadı.

Bugüne kadar Survivor’da yarışan herhangi biriyle beraber oldun mu?

Bugüne kadar Survivor’dan kimseyle birlikte olmadım. Aksini de kimse iddia edemez. Fakat ilgisi olan birkaç kişi vardı. Ben açıkçası o toplara girmek istemediğim için şans vermedim.

Yarıştığın dönemde mi oldu?

Genel olarak. Yarıştığım dönemde herkesle kavgalı olduğum için kimse bana yaklaşamıyordu. Bırak bir şey hissetmeyi, konu bile geçmiyordu herhangi biriyle.

Haberin Devamı

Hangi ilişki sana göre daha toksik?



Zeynep Bastık - Tolga Akış, Oğuzhan Uğur - Müjde Uzman, Eda Ece - Buğrahan Tuncer, Demet Özdemir - Oğuzhan Koç.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çifti. Birbirini sürekli Instagram’dan çıkarmak, bence çok toksik ve ergence bir hareket. Ne yaşadıklarını bilmiyorum ama anlık sinirle hareket edip bir şeyler yapmak bana çok toksik geliyor. Bu da onun meyvesi. Sosyal medyadan çıkarınca ne oluyor? Eda Ece ve sevgilisi gayet olgun insanlar ama niye sosyal medyadan çıkarıyorsun?

Yeni şarkı çıkaracaksın. Çıkaracağın şarkıyı, bir dinleyici olarak radyoda dinler miydin?

Dinlerdim ve hemen Shazam’lardım. Bana çok yakışan bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Enerjimi yansıtabildiğim bir şarkı. Hareketli ve içinde arabesk nağmeler olan bir şarkı. Güzel olacak. Sabırsızlıkla bekliyorum. Zaten yakında hepiniz dinleyeceksiniz ve yorumları da okuyacağım. Bence çok güzel bir iş oldu. Çalıştığım insanlar da çok iyiydi.

Haberin Devamı

Kiminle ismin çıksa ve gerçeği yansıtmasa içinde vaov deyip heyecan duyardın?

Cem Yılmaz filan diyormuşum. Yemin ederim şaka yaptım. O kadar değil.

Cem Yılmaz mesaj atıp date teklif etse akşam yemeğine gider misin?

Bana o tarz şeyler fake geliyor. Mesela ben date için buluşalım durumuna asla yokum. Çok soğuk bana o tarz şeyler. Bir amaç uğruna buluşuyorsun ya çok kasılıyorum. Kasılmıyorum da ne yapıyoruz şu an gibi oluyorum. Ama adım Drake ile çıksa bir şoka girerdim, hoşuma da giderdi. Sonuç olarak Amerika’nın suyunu içtik. Seviyoruz Drake ağabeyimizi.