Songül Öden anne oldu... İşte kızına verdiği isim

Haberin Devamı

Öden, bu sabah dünyaya gelen kızına 'Sone Larin' adını verdi.

KLASİK DE VAR, SIRADIŞI DA...

Bazı ünlüler çocukları için klasik isimleri uygun görse de bazılarının tercihleri sıradışı oluyor. İşte magazin dünyasının en çok konuşulan bebekleri ve isimleri...

"AŞİRETİMDEN ESİNLENDİM"

Geçtiğimiz yıl İranlı Arezoo Gharlar ile nikah masasına oturan Nihat Doğan oğlunun adını 'Batıgan' koydu.

Doğan, kendi aşiretinden esinlendiğini söyledi.

'SONUNDA SÜSLEYEBİLECEĞİMİZ BİR BEBEK'

Haberin Devamı

Geçtiğimiz mart ayında ikinci kez anne olan Hazal Kaya, kızının adını katıldığı lansmanda açıklamıştı: Leyla Süreyya

DEMET'İN KIZI MAVİ

Oyuncu Demet Evgar 17 Mart'ta işletmeci Levent Babataş ile aile arasında yapılan nikah töreniyle evlenmişti. Hamilelik nedeniyle nikahı erkene çeken çiftin kız bebekleri oldu.

Demet Evgar ile Levent Babataş kızlarına 'Mavi' adını verdi.

KURT EFE GELDİ

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz aylarda baba oldu. Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ünlü çift oğullarına 'Kurt Efe' adını verdi.

İLK KIZ LALİN İKİNCİ LEYLA

Sinem Kobal, ilk bebeğine 'Lalin' adını verdi. Lalin, eski dilde 'yakut kırmızısı' anlamında. Sinem Kobal, ikinci bebeğine ise 'Leyla' ismini verdi.

KARAN BEBEK

Haberin Devamı

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğullarının adı 'Kahraman ve yürekli' anlamına gelen Karan.

ALİ-HAN-LEYLA

Bergüzar Korel'in Ali, Han ve Leyla isminde üç çocuğu var.

İKİ KIZ ANNESİ

İki çocuk annesi Seda Bakan, kızlarına Leyla ve Eda adını verdi.

SES ABLA OLDU

Ümit Erdim ve eşi Seda Erdim ilk çocuklarına 'Ses' adını vermişti. Ünlü çift ikinci bebeklerine ise Ela adını verdi.

İSMAİL'İN YEMİN'İ

İsmail Hacıoğlu'nun Duygu Kumarki ile evliliğinden dünyaya gelen kızı da sıra dışı bir isme sahip. Minik kızın adı: Yemin!

Haberin Devamı

KLASİKTEN VAZGEÇMEDİ

Esra Erol ve eşi Ali Özbir oğulları için klasik bir isim seçti. Çift ilk çocuklarına İdris Ali, ikinci çocuklarına ise Ömer adını verdi.

KÖTÜLÜKLERDEN UZAK: KAYLA

Irmak Ünal Emre Karabacak ile evliliğinden doğan kızına 'saf, kötülükten uzak' anlamlarına gelen Kayla adını verdi. Oğlu için ise Vadi ismini tercih etti.

'KORUYUCU MELEK'

Işın Karaca, Sedat Doğan ile evliliğinden doğan kızına Sacha Mia adını verdi. Sacha 'koruyucu melek' Mia ise 'parıldayan ışık' anlamlarına geliyor.

Haberin Devamı

İSMİ MESLEĞİNDEN

Müzisyen Ozan Doğulu'nun 3 kızı var... Lila, Arya ve Elya...





İSTANBUL!

Okan Bayülgen, Şirin Ediger'den olan kızına İstanbul adını verdi.

CENNET BAHÇESİ: ADEN

Burak Kut, minik kızına Aden Bucan ismini verdi. Aden, cennet bahçesi anlamına geliyor.