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‘Eşim beni dolandırdı’ deyip ağlamıştı... İstenilen ceza belli oldu!

#Songül Karlı#Metin Yüncü#Ali Barbaros Ataç
‘Eşim beni dolandırdı’ deyip ağlamıştı... İstenilen ceza belli oldu

Şarkıcı Songül Karlı’yı dolandırdığı iddiasıyla eski eşi Metin Yüncü ve 2 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Yüncü ve bir sanık hakkında ’Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezası, bir sanık hakkında ise beraat talep edildi.

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Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü’nün kendisinden aldığı vekaletnameyle arsasını izinsiz olarak sattığı ve parasını vermediği iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Karlı’nın şikayetiyle Yüncü’nün de aralarında olduğu 3 kişi hakkında soruşturma yapılmış ve ’nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla dava açılmıştı.

İstanbul 6.Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Metin Yüncü ve Sezai Temuroğlu’nun fikir ve eylem birliği içerisinde ’Nitelikli dolandırıcılık’ suçunu işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Ali Barbaros Ataç hakkında ise, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat kararı verilmesi istendi. Mahkeme sanık avukatlarına süre vererek, duruşmayı erteledi.

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#Songül Karlı#Metin Yüncü#Ali Barbaros Ataç

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