Ali Sürmeli'nin sosyal medya hesabı hack'lendi! Şoke eden iddialar...

Haberin Devamı

Sayfada, ünlü oyuncunun ağzından şoke edici iddialarda bulunuldu. İlk paylaşım, “Önemli günahlarımı itiraf etmeye karar verdim, çünkü bu suçluluk duygularımla yaşamak beni kirletiyor” şeklindeydi.



Ardından Ali Sürmeli’nin oyuncu Didem Karataş’ı kürtaj yaptırmaya zorladığı iddiası geldi:

“Torunum yaşındaydı diye çocuk istemedim. Zorla hastane ebesi kız kardeşim Gülben Sürmeli tarafından kürtaj yaptırdım.”



Paylaşımlarda Ali Sürmeli’nin vergi kaçırdığı da öne sürüldü:

“Menajerim Cem Tatlıtuğ’un kız arkadaşının adına şirket üzerinden diziler ve sinema filmleri için anlaştığım ücretin yüzde 50’si resmi olarak bana geliyordu. Kalan yüzde 50 miktar oğlum Eren Sürmeli hesabına ve elden veriliyordu.”

Ali Sürmeli’nin menajerlik şirketi, oyuncunun cep telefonunun kaybolduğunu ve Instagram hesabının hack’lendiğini söyledi.