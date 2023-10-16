Şoke eden iddia... Müzisyen Can Tunaboylu sevgilisi Aybike Çelik'e şiddet uyguladı!

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Sosyal medyada darp edilmiş fotoğraflarını yayınlayan Çelik, “Arkadaşlar 3 Ağustos gecesi eski erkek arkadaşım olan şahıs tarafından ağır şekilde darp edildim, 13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum. Bana işkence uygulamış bu şahsın hiçbir şey yapmamış gibi hayatına devam etmesi sinirlerimi bozuyor. Paylaşacağım fotoğraflar şahsın bana farklı zamanlarda uyguladığı şiddetlerden. Yaşadığım olay bir kez olmuş bir olay değil, 6 ay boyunca sistematik şiddete maruz kaldım” dedi.

CAN TUNABOYLU'DAN AÇIKLAMA: BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUM!

Çelik’in açıklamasına Instagram hesabından yanıt veren Tunaboylu ise “Şiddet mağduru kadınların haklı mücadelesini suiistimal eden bir vakanın öznelerinden biri olduğum için büyük üzüntü duyuyorum. Yargı süreci sonuçlanıp hakkımdaki iftiralar neticeleninceye dek grup arkadaşlarıma ve bizlerle çalışan kıymetli ekibe zarar vermemek adına bir süre dinlenmek üzere karar aldığımı bilginize sunarım” ifadelerini kullandı.

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Grubun solisti Kaan Boşnak da eşi Başak Ceylan Torun tarafından şiddet uygulamakla suçlanıyor.

Aybike Çelik, Can Tunaboylu'nun bu açıklaması üzerine bir mesaj daha yayımladı: Şahıs ile bütün kişisel yazışmalarımı ve kabul ettiği bütün suçlarını kamuoyu bile paylaşabilirim hukuk önünde. Sadece ekran görüntüleri değil, bütün yazışmalarımız. Tüm konuşmalar yargı önünde incelenebilir. Arkadaşlar negatif yorumları önemsemiyorum. Ben ne yaşadığımı biliyorum ve bunların hepsinin kanıtı elimde var. Failin ne yazdığı beni ilgilendirmiyor.