Sinan Özen zorlu süreci anlattı: Onlar için daha çok çalışıyorum

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Sinan Özen, ikizleri Neva ve Sanberk’in 4’üncü yaşını önceki gün kutladı.

2016 yılında Burcu Kartal ile evlenen şarkıcının 2020’nin Şubat ayında ikiz bebekleri dünyaya gelmişti.

Ancak çiftin Neva adını verdikleri kızları sağlık sorunları nedeniyle 7 kez ameliyat geçirmişti.

Kızının sağlık durumu hakkında bilgi veren şarkıcı, Neva’ya beyin felci olarak da bilinen Serebral Palsi tanısı konulduğunu açıkladı:

“Neva’nın geçmişte bir bağırsak rahatsızlığı vardı. Tedavi sürecinde 1100 gramken 7 ameliyat geçirdi. Gerek erken doğum sebebiyle, gerekse 11 aylık yatış süresinin etkisiyle, 3 yıl önce Serebral Palsi tanısı kondu.”

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Özen kızının 3 yıldır tedavi gördüğünü söyledi ve ekledi: “Ankara Hacettepe Üniversitesi takibinde, haftada 3 gün fizyoterapi görüyor. Kalan günlerde doktorumuzun gösterdiği uygulamaları yapıyoruz. Çok uğraşıyoruz, yorucu bir süreç. Umutlarımız her gün devam ediyor. Kızımız önümüzdeki yıl bize sürpriz yapacak ve yürüyecek inşallah. Neva’da bir müzisyen yeteneği olduğunu hissediyorum. Şarkılarımı ezbere söylüyor. Ben meslek hayatımda daha esnek davranacaktım ama onlar bana ikinci bir mücadele sebebi verdiler. Şimdi onlar için daha çok çalışıyorum, müzik yapıyorum.”