'Eşim bile şu an öğrendi... Çocuğumun mezar yerini hazırlamıştım'

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Sinan Özen'in Burcu Kartal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Neva, yaşadığı bağırsak rahatsızlığından dolayı 7 kez ameliyat masasına yattı. Uzun süre tedavi gören Neva'dan güzel haber Ocak 2021'de geldi.

Mutluluğunu "Tedavimiz bir süre daha devam edecek. Ama büyük bir bölümünü atlattık." sözleriyle duyuran Sinan Özen, 2. Sayfa programına konuk oldu.

Özen, yaşadıkları zor günleri canlı yayında anlattı:

"Öyle bir dönem yaşadık ki, artık ben çocuğumun mezar yerini bile hazırlamıştım. Eşim bile bunu bilmiyor, şu an öğrendi belki. 'Alıp eve götürün, belki son dakikaları... Bir görülsün' durumu söz konusu olduğunda 'Hayır' dedim. 'Hocam burada kalacak!' Düşünün, arıyorum. 'Bana bir mezar yeri lazım' diyorum. Söylerken bile dişlerimi sıkıyorum. 'Çocuk için mezarlık yeri' diyorum.' Adresi veriyorum. Her şeyim ayarlanıyor. 'Sinan Bey hazır' diyorlar bana. Onu bir kenarda turuyorum 'Benden haber bekleyin' diyorum. "

NE OLMUŞTU?

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Fantezi müziğinin sevilen ismi Sinan Özen ve 2016 yılında evlendiği Burcu Kartal’ın ikiz bebekleri 2020 şubat ayında dünyaya geldi. Ancak sanatçının bu mutluluğu kızının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü.

Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı.

Sinan Özen, minik bebeğin sağlık durumu ile ilgili her gelişmeyi takipçileriyle de paylaştı:

Uzun bir tedavi sürecinin ardından güzel haber geldi. Sinan Özen, Instagram hesabından sevenlerine teşekkür etti:

"Dualarını bizden eksik etmeyen siz değerli dostlarımıza ilginiz için teşekkür ediyor, bu sıkıntılı günlerde bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Önümüzdeki günlerde inşallah daha güzel haberlerle buluşmak umudu ile hepinizi saygı ve sevgi ile kucaklıyorum."

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