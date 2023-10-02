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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi pişti oldu

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#Şeyma Subaşı#Mohammed Alsaloussi#Paris Moda Haftası
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi pişti oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 08:42

4 aylık evlilikleri tek celsede biten Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanmanın ardından soluğu Paris’te aldı. Paris Moda Haftası’nı takip eden eski eşler, sosyal medyada partilerde çekilen karelerini paylaştı.

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Şeyma Subaşı, 4 ay önce evlendiği Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile geçen hafta tek celsede boşanmıştı. Boşanmanın ardından Şeyma Subaşı’nın iş insanı Burak Ateş’le aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Subaşı ve Ateş boşanmanın ardından birlikte Paris tatiline çıktı.

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi pişti oldu

İkilinin Paris tatilinden kareler sosyal medyaya da düştü. Şeyma Subaşı, iş insanı Burak Ateş’le aşk yaşadığı iddialarını şu sözlerle yalanlamıştı:

“Burak Ateş canım arkadaşım. Düğünüme de gelmişti. Şimdi de tatile çıkıyorum ve Paris’te onunla bir arada olacağız.” Mohammed Alsaloussi de ayrılığın ardından Paris Moda Haftası’nı izlemek için Fransa’ya gitti. Alsaloussi de Subaşı gibi katıldığı partilerden kareleri Instagram hesabının hikâye bölümünde paylaştı.

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Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi pişti oldu

 

 

 

 

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#Şeyma Subaşı#Mohammed Alsaloussi#Paris Moda Haftası

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