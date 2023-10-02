Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi pişti oldu

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Şeyma Subaşı, 4 ay önce evlendiği Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile geçen hafta tek celsede boşanmıştı. Boşanmanın ardından Şeyma Subaşı’nın iş insanı Burak Ateş’le aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Subaşı ve Ateş boşanmanın ardından birlikte Paris tatiline çıktı.

İkilinin Paris tatilinden kareler sosyal medyaya da düştü. Şeyma Subaşı, iş insanı Burak Ateş’le aşk yaşadığı iddialarını şu sözlerle yalanlamıştı:

“Burak Ateş canım arkadaşım. Düğünüme de gelmişti. Şimdi de tatile çıkıyorum ve Paris’te onunla bir arada olacağız.” Mohammed Alsaloussi de ayrılığın ardından Paris Moda Haftası’nı izlemek için Fransa’ya gitti. Alsaloussi de Subaşı gibi katıldığı partilerden kareleri Instagram hesabının hikâye bölümünde paylaştı.

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