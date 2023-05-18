Sevim Emre, Elon Musk’a seslendi: Kocamı öldürenleri bulun

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Müzik dünyasının usta ismi Orhan Gencebay hakkında sosyal medyada dolaşan dedikodu sevenlerini üzdü.

Başta Twitter olmak üzere çeşitli mecralarda sanatçının yaşamını kaybettiği iddiası yayıldı.

Gencebay, yayınladığı bir mesajla çıkan haberleri yalanladı:

“Sevgili gönül dostlarım ve tüm sevenlerim, ‘Orhan Gencebay öldü’ diye hızla yayılan haber tamamen asılsız ve art niyetle yapılmış olduğunu düşündüğüm bir haberdir. Allah’ın izniyle sağlığım yerinde. Kale gibiyim. Gerçek ve güzel haberlerle anılmak üzere sevgiyle kalın. Berhudar olun.”

DAVA AÇACAĞIM

Sevim Emre de ölüm iddiasına ateş püskürdü. Telefonla bağlandığı “2. Sayfa” programında gözyaşlarına boğulan Emre, “Yazıklar olsun, milyonlarca insanı üzdüler. Oğlumuzun aramasıyla haberi öğrendik ve şoke olduk. Sabaha kadar telefonumuz susmadı. Orhan Baba sağlıklı, Allah onu başımızdan eksik etmesin” dedi.

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Sevim Emre, Twitter’ın CEO’su Elon Musk’a da seslendi: “Ben Elon Musk’a sesleniyorum; sahte haber yaparak kocamı öldürenleri bulun. Orhan Gencebay dünya çapında bir sanatçı. Böyle bir terbiyesizlik nasıl yapılır diye söylendiğimde benim hesabım da askıya alındı. Ben Orhan Bey’in yanında olmasaydım, haberi görünce kalp krizi geçirirdim. Hepsine manevi tazminat davası açacağım.”