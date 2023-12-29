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Serpil Tepe her şeyi tek tek açıkladı: 35 yıllık evliliğimiz ihanet yüzünden bitti!

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#Serpil Tepe#Kenan Tosun#Ümran Seyhan
Serpil Tepe her şeyi tek tek açıkladı: 35 yıllık evliliğimiz ihanet yüzünden bitti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 14:43

Oyuncu Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, geçtiğimiz aylarda Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile görüntülenmişti. 'İhanet' haberleriyle gündeme gelen Kenan Tosun, eşi Serpil Tepe ile boşandıklarını, "Zaten boşanma arifesindeydik, bir ay önce ayrıldık" açıklamasıyla duyurmuştu. Eski eşinin sözlerine yanıt veren Tepe, 'ihaneti sebebiyle ayırmak zorunda kaldık' dedi.

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Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun’un aşk yaşadığı, birlikte görüntülenmeleriyle ortaya çıkmıştı.

Sürpriz birlikteliğe Serenay Sarıkaya ve Cansu Tosun “Ailevi konular” diyerek yorum yapmaktan kaçınmıştı.

"BİR AY ÖNCE BOŞANDIK"

Geçtiğimiz günlerde ilk kez konuşan Kenan Tosun evliliğinin bittiğini "Bir ay önce boşandık. Kimsenin haberi yok. İlk defa söylüyorum. Anlaşmalı olarak boşandık. O konu kapandı. Zaten boşanma arifesine gelmişti bizim evliliğimiz. Ne konuşsak yanlış anlaşılır. Görüyorsunuz, Ümran Hanımla beraber ve mutluyuz. Sizler bir şeyler yazıyorsunuz ama öyle bir şeyler yok. Üç aydır birlikte yaşıyoruz. Yerimiz belli. Kimseden kaçmıyoruz. Çocuklarla küslük yok. Olamaz da... Hiç görüşmez olur muyuz?" sözleriyle duyurmuştu.

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Serpil Tepe her şeyi tek tek açıkladı: 35 yıllık evliliğimiz ihanet yüzünden bitti

SERPİL TEPE'DEN İHANET AÇIKLAMASI!

Serpil Tepe, eski eşinin açıklamalarının ardından '2.Sayfa' programında sessizliğini bozdu. Bir açıklama metni gönderen Tepe, mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Eski eşim Kenan Tosun'un sizin programınıza yaptığı açıklamalardan taraflarımız arasında uzun bir süre önce evlilik birliğinin bozulduğu ve boşanma kararı aldığımız gibi bir izlenim oluşmaktadır. Önemle belirtmeliyim ki böyle bir durum aramızda hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Eski eşimin bu tarz bir iddiayı ileri sürmesinin sebebi, evlilik birliği içerisinde yaşamış olduğu gayrimeşru ilişkiyi haklı gösterme çabasından başka bir şey değildir."

Serpil Tepe her şeyi tek tek açıkladı: 35 yıllık evliliğimiz ihanet yüzünden bitti

"AİLEME VE ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDERİM"

"Ne acıdır ki; eşim ile 35 yılı aşkın süredir yürüdüğümüz yolu, ihaneti sebebiyle ayırmak zorunda kaldık. 30.11.2023 tarihinde görülen anlaşmalı boşanma davamız, taraflarımızın itirazı olmaksızın kesinleşti. Bu bağlamda yaşamış olduğum süreçte maddi manevi destekleriyle beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan ailem ve arkadaşlarıma da sonsuz teşekkür ederim. İyi ki varlar. Son olarak, dünyada ve ülkemizde yaşanan pek çok acı olay varken gündemi kendi hikayemiz ile meşgul ettiğim için tüm halkımızdan özür diliyorum. Saygılarımla..."

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#Serpil Tepe#Kenan Tosun#Ümran Seyhan

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