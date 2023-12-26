İhanet iddialarıyla gündeme gelmişti... Kenan Tosun ve Serpil Tosun boşandı!

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Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun’un aşk yaşadığı, birlikte görüntülenmeleriyle ortaya çıkmıştı.

Sürpriz birlikteliğe Serenay Sarıkaya ve Cansu Tosun “Ailevi konular” diyerek yorum yapmaktan kaçınmıştı.

BİR AY ÖNCE BOŞANDIK

"Müge ve Gülşen'le 2 Sayfa" programına konuşan Kenan Tosun evliliğinin bittiğini açıkladı:

"1 ay önce boşandık. Kimsenin haberi yok. İlk defa söylüyorum. Anlaşmalı olarak boşandık. O konu kapandı. Zaten boşanma arifesine gelmişti bizim evliliğimiz. Ne konuşsak yanlış anlaşılır. Görüyorsunuz Ümran Hanımla beraber ve mutluyuz. Sizler bir şeyler yazıyorsunuz ama öyle bir şeyler yok. 3 aydır birlikte yaşıyoruz. Yerimiz belli. Kimseden kaçmıyoruz. Çocuklarla küslük yok. Olamaz da... Hiç görüşmez olur muyuz?"

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"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Serpil Tosun, yazlık komşusu Ümran Seyhan ve Kenan Tosun'un sarmaş dolaş görüntülerinin basına yansımasının ardından yaptığı açıklamada "Her şey doğru. Konuşacak bir durum yok . Allah'a havale ediyorum onları" demişti.

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CANSU TOSUN'DAN BABASINA DESTEK

Kenan Tosun ve Ümran Seyhan'ın ilişkisi hakkında konuşan Cansu Tosun ise 'Annemle babamla ilgili konuşmak istemiyorum çünkü ben kendi özel hayatımı hiç konuşan biri değilim. Kaldı ki annemle babamı konuşmak çok büyük saygısızlık olur. Herkesin ne yaptığı kendi sorunu."

Babasıyla görüşmediği yönündeki haberleri yalanlayan Tosun "Yok. hiç olur mu öyle şey? Babam o benim..." demişti.