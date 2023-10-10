×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Eşinin ihanetiyle sarsılan Serpil Tosun'dan manidar paylaşım

Güncelleme Tarihi:

#Serpil Tosun#Kenan Tosun#Ümran Seyhan
Eşinin ihanetiyle sarsılan Serpil Tosundan manidar paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 13:26

Her eşinin hem de yakın dostunun ihanetine uğrayan Serpil Tosun, Instagram sayfasında manidar bir paylaşım yaptı.

Haberin Devamı

Oyuncu Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan, Nişantaşı’nda erkek arkadaşı ile el ele görüntülenmiş, çok geçmeden Seyhan’ın yanındaki kişinin Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun olduğu ortaya çıkmıştı.

Eşinin ihanetiyle sarsılan Serpil Tosundan manidar paylaşım

İddialara göre, Ümran Seyhan'ın yazlık komşusu ve aynı zamanda yakın dostu Serpil Tosun'un eşi Kenan Tosun ile yıllardır süren arkadaşlığı aşka dönüştü.

Eşinin ihanetiyle sarsılan Serpil Tosundan manidar paylaşım

Yasak aşkın ortaya çıkmasının ardından Serenay Sarıkaya ve Cansu Tosun sessiz kalmayı tercih ederken, Serpil Tosun 'Her şey doğru. Konuşacak bir durum yok . Allah’a havale ediyorum onları' açıklamasını yapmıştı.

Haberin Devamı

Her eşinin hem de yakın dostunun ihanetine uğrayan Serpil Tosun, Instagram sayfasında manidar bir paylaşım yaptı.

Eşinin ihanetiyle sarsılan Serpil Tosundan manidar paylaşım

Tosun, oğlu ve kızının yer aldığı kareyi "Ailem" notuyla paylaştı; eşi Kenan Tosun'un yer aldığı tüm fotoğrafları ise sayfasından kaldırdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Serpil Tosun#Kenan Tosun#Ümran Seyhan

BAKMADAN GEÇME!