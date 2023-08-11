Serkan Çayoğlu: O söz bana ait değil Nâzım Hikmet’in

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Oyuncu, yakın arkadaşı Kaan Yıldırım’ın Londra’da Pınar Deniz’e evlenme teklifi etmesi hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi:

“Daha konuşamadım onlarla. Onlar hâlâ yurtdışında. Zaten Kaan dönünce mutlaka beni arayacaktır. Mutluluklar diliyorum.”

Yıldırım’ın sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğraflarının altına, “Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir” notunu düşmesi sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Bu yorumu daha önce Serkan Çayoğlu, eşi Özge Gürel ile olan fotoğrafının altına yazmıştı. Çayoğlu bu yorumun hatırlatılması üzerine “O benim sözüm değildi, Nâzım Hikmet’in... Genel olarak sevilen sözdür” dedi.