Yüzük takıldı... Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor!

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Dizinin sezon finalinin yayınlanmasının ardından tatile çıkan çift, önce Yunanistan ve İtalya’ya, sonra da İngiltere’ye gitmişti.

İŞTE ÖYLE BİR ŞEY...

Pınar Deniz, önceki gün Cambridge’de mutluluk gözyaşları dökerken çekilmiş bir fotoğrafını 2.8 milyon takipçili Instagram sayfasında yayınladı, o karenin altına da şöyle yazdı: “İşte öyle bir şey. 06.08.2023.”

YÜZÜK TAKILDI!

Deniz'in ardından bir paylaşımda ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'dan geldi. Sosyal medya hesabından fotoğraf albümü yapan Yıldırım altına, 'Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir' notunu düştü.

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Fotoğraflarda Deniz'in parmağındaki alyans dikkat çekti. Ünlü çiftin yakınları, çıkan haberleri doğruladı.

HAYATIMIZI YAŞIYORUZ

Ünlü çift, daha önce yaptığı bir açıklamada şunları söylemişti:

"Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel"