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Sergen Deveci vefat eden arkadaşını andı: Burası cehennem Tolga!

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#Sergen Deveci#Tolga Güleryüz#Ceyhun Fersoy
Sergen Deveci vefat eden arkadaşını andı: Burası cehennem Tolga
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2022 14:02

Amasya’da, turneden dönen tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR'a çarpması nedeniyle yaşanan kazada ağır yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul'daki özel bir hastaneye getirilen tiyatrocu Sergen Deveci'nin tedavisi devam ediyor. Zor günleri atlatmaya çalışan ünlü oyuncu kazada hayatını kaybeden arkadaşı Tolga Güleryüz'ü andı: Yokluğu nasıl yeneceğiz? Seni çok özlüyorum oğlum, burası cehennem Tolga!

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Amasya’da turneden dönen tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR’a çarpması nedeniyle yaşanan kazada ağır yaralanan tiyatrocu Sergen Deveci bir süredir hastanede tedavi görüyor. Sergen Deveci son olarak kazada hayatını kaybeden yakın arkadaşı Tolga Güleryüz'le bir pozunu paylaşarak yaşadığı duyguları takipçileriyle paylaştı.

Sergen Deveci vefat eden arkadaşını andı: Burası cehennem Tolga

Tolga Güleryüz feci kazadan birkaç gün önce bu paylaşımı yapmıştı.

BURASI CEHENNEM TOLGA!

Feci kaza sonrası dostlarının desteğiyle zor günleri atlatmaya çalışan oyuncu, Ceyhun Fersoy ve Tolga Güleryüz'ün yer aldığı kareyi "Küslüğü aşabiliyorum, hasreti yenebiliyorum da yokluk denen illet var ya hani sırt dönmek gibi olmayan... Bir sır verse biteceğini söylese keşke bu an sona yakın diye... Her şeye yettiği düşünen insan bilse keşke zamanını diyeli yendik yası da diyelim kuruttuk yanakları da ya yokluk abi? Yokluğu nasıl yeneceğiz? Seni çok özlüyorum oğlum, burası cehennem Tolga!" mesajıyla paylaştı.

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Sergen Deveci vefat eden arkadaşını andı: Burası cehennem Tolga

Deveci'nin paylaşımına sevenleri ve dostlarından 'zor günler geride kalacak' mesajlarıyla destek geldi.

 NEOLMUŞTU?

Karadeniz turnesi kapsamında Çorum'da son oyunlarını sahneleyen 'Baş Belası' tiyatro ekibinin içinde bulunduğu, Aykut Bektaş idaresindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Merzifon'un Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı kamyonla çarpışmış, kazada minibüsteki Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetmiş, sürücü Bektaş ile minibüste bulunan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Filiz Özbek, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu ve Ceyhun Fersoy yaralanmıştı.

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