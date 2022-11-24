Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'den haber var: Daha iyi olacağız!

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Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu'nda"Baş Belası" adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a dönen ekibi taşıyan aracın Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası yapması sonucu yaralanan ve Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan oyuncu Sergen Deveci, İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edilmişti.



Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak sevenlerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi:



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"Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım. Şu süreçte birlikte yollardan geçtiğimiz arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını hissediyorum sadece. Haberlerin aksine gayet iyiyim, hissediyorum, yemek yiyorum ve tepki veriyorum. Gündemi bu şekilde meşgul ederek size zarar vermek istemiyorum. Sevginizi kısacık sürede gayet derinden hissettim. 2. Baharımın geriye kalan kısmında hep buna, bu sevgiye layık olmaya çalışacağım.Kaybettiğimiz canlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarıma Allah’tan rahmet diliyorum.Sağlıklı günlerde görüşmemiz dileklerimle lütfen benim için endişelenmeyin"İstanbul'a getirilen Sergen Deveci, hastanede köpeği Sherlock'a böyle sarılmıştı...

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CEYHUN FERSOY: ALLAH DÜŞMANIMIN BAŞINA VERMESİN

Aynı kazada yaralanan oyuncu Ceyhun Fersoy da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak duygularını anlattı:



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"Nerden başlasam, nasıl anlatsam bilemiyorum…Gözlerimi kapatıyorum o anı yaşıyorum, açıyorum gerçek olmadığını düşünüyorum…Sanki filmin içinde bir sahneyi oynamış gibiydik. Haykırmak, isyan etmek istemiyorum, çünkü 3 değerli arkadaşımız bunu istemezdi…Çok değerli yol arkadaşlarımı kaybetmenin üzüntüsünü tarif edemem. Allah düşmanımın başına vermesin…Şimdi ayağa kalkma zamanı…Güçlenip daha iyi olmalıyız, olacağız…Sizlerin sevgisi ve dualarıyla ayaktayız, bu kadar sevildiğimi bilmiyordum…Arayan mesaj atan herkese😘Hepinize tek tek teşekkür ediyorum ve sarılıyorum, iyi ki varsınız🤙3 değerli dostlarımız için bu bayrağı devralıp yolumuza devam edeceğiz…Onlara ihanet etmeyeceğiz…"

Melis İşiten ise yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Kaybettiklerimiz için her gün daha iyi olacağız. Sevginize bin şükür."

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