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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in olaylı gecesi

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#Serenay Sarıkaya#Mert Demir#Darp
Serenay Sarıkaya ve Mert Demirin olaylı gecesi
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 09:09

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’i görüntülemek isteyen gazetecileri Giritli Restoran’ın çalışanları tehdit etti. Mekânın sahibi bir gazeteciyi de darp etti.

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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti önceki gece Cankurtaran’daki Giritli Restoran’daydı. Sarıkaya, sevgilisinden önce restorana gelerek yakın arkadaşının doğum gününü kutladı.

Demir ise konseri sonrası gece yarısı elinde çiçeklerle mekâna giriş yaptı.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demirin olaylı gecesi


Restoran çalışanları çiftin mekândan çıkışını bekleyen gazetecileri, “Burada beklemeyin. Buradan gidin! Yoksa başınıza iş alırsınız” diye tehdit etti.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demirin olaylı gecesi

Yaşananların ardından bir muhabiri darp eden restoran sahibi ve arkadaşları, “Burayı terk edin! Bir daha buraya gelmeyin” diyerek tehditlerine devam etti.

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Serenay Sarıkaya ve Mert Demirin olaylı gecesi

Şiddetin her türlüsüne karşıyız

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir yaşananlar sonrası basın danışmanları aracılığıyla açıklama yapıp duydukları üzüntüyü dile getirdi. Sarıkaya’nın basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Serenay Sarıkaya’nın konuya dair ilgisinin olmadığını, yaşanan olayla ilgili üzüntü duyduğumuzu ve şiddetin her türlüsüne karşı durduğumuzu bildirmek isteriz.”

Serenay Sarıkaya ve Mert Demirin olaylı gecesi

Mert Demir de şu mesajı yolladı:

“Basının haber alma hakkına müdahale edilmesinden ve her türlüsüne karşı olduğumuz şiddetin kullanılmasından dolayı çok üzgünüz. Muhabir arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

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#Serenay Sarıkaya#Mert Demir#Darp

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