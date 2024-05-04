Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in olaylı gecesi

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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti önceki gece Cankurtaran’daki Giritli Restoran’daydı. Sarıkaya, sevgilisinden önce restorana gelerek yakın arkadaşının doğum gününü kutladı.

Demir ise konseri sonrası gece yarısı elinde çiçeklerle mekâna giriş yaptı.

Restoran çalışanları çiftin mekândan çıkışını bekleyen gazetecileri, “Burada beklemeyin. Buradan gidin! Yoksa başınıza iş alırsınız” diye tehdit etti.

Yaşananların ardından bir muhabiri darp eden restoran sahibi ve arkadaşları, “Burayı terk edin! Bir daha buraya gelmeyin” diyerek tehditlerine devam etti.

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Şiddetin her türlüsüne karşıyız

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir yaşananlar sonrası basın danışmanları aracılığıyla açıklama yapıp duydukları üzüntüyü dile getirdi. Sarıkaya’nın basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Serenay Sarıkaya’nın konuya dair ilgisinin olmadığını, yaşanan olayla ilgili üzüntü duyduğumuzu ve şiddetin her türlüsüne karşı durduğumuzu bildirmek isteriz.”

Mert Demir de şu mesajı yolladı:

“Basının haber alma hakkına müdahale edilmesinden ve her türlüsüne karşı olduğumuz şiddetin kullanılmasından dolayı çok üzgünüz. Muhabir arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”