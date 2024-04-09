Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in Milano'da aşk tatili

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İTALYA’DA ROMANTİK GÜNLER

Serenay Sarıkaya, Mert Demir’in “Ateşe Düştüm” şarkısına vokal yapmış, bu iş birliğinin ardından ikilinin aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Güzel oyuncu ilişkisi hakkında konuşmasa da, Demir’in konserine gidip sosyal medya paylaşımlarına yorum yazarak aşklarını ilan etmiş oldu. Sevgililer geçen hafta da baş başa romantik bir tatil için İtalya’nın Milano şehrine uçtu.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir tüm çabalarına rağmen yan yana görüntülenmekten kurtulamadı. İkilinin bu fotoğrafı, Gossip Pasta adlı Instagram hesabında yayınlandı.

HAVALİMANINDAN AYRI AYRI ÇIKTILAR

1 haftalık tatilden önceki akşam dönen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, İstanbul Havalimanı’nda objektife yansıdı. İki sevgili, birlikte görüntülenmemek için havalimanından ayrı ayrı çıktı. Soruları yanıtsız bırakan ve teşekkür ederek uzaklaşan Sarıkaya, sevgilisini arayarak muhabirlerin kendisini çektiğini haber verdi. 15 dakika sonra havalimanından ayrılan Mert Demir de soruları yanıtlamadı.

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