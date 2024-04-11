Serenay Sarıkaya: Hüzünlüyken çok yaratıcıyım

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Sarıkaya, bugün dünyanın dört bir yanından gelen ünlü isimlerle New York’ta gerçekleşecek törene katılacak. Oyuncu, GQ Türkiye’nin bahar sayısının kapağında da yer aldı.

Serenay Sarıkaya verdiği röportajda hakkında merak edilenleri anlattı. Oyuncu “Hüzünlüyken çok yaratıcıyım ama mutluyken de öyle bir ışık açığa çıkıyor ki... O yüzden içerlerde bir yerde bir hüzün varsa da yine o ışığı parlatmak için mutlu olmayı seçerim. Beni huzursuz, mutsuz eden her şeyi, herkesi çıkartıyorum hayatımdan. Ondan ödün veremem asla” dedi.

Sarıkaya ayrıca yaşamayı çok sevdiğini belirtti: “Hiçbir şey için acele etmeden, bütün anlarımın iyisiyle kötüsüyle tadını çıkartarak, farkında olarak, sindirerek yaşıyorum.”