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Serenay Sarıkaya: Hüzünlüyken çok yaratıcıyım

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#Serenay Sarıkaya#New York#GQ Global
Serenay Sarıkaya: Hüzünlüyken çok yaratıcıyım
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 12:53

Serenay Sarıkaya, sanat, tasarım, moda, inovasyon gibi konularda çığır açan isimleri onurlandıran “GQ Global Yaratıcılık Ödülleri”nde Türkiye adına ilk kez “yaratıcılık ödülü” kazanan oldu.

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Sarıkaya, bugün dünyanın dört bir yanından gelen ünlü isimlerle New York’ta gerçekleşecek törene katılacak. Oyuncu, GQ Türkiye’nin bahar sayısının kapağında da yer aldı.

Serenay Sarıkaya verdiği röportajda hakkında merak edilenleri anlattı. Oyuncu “Hüzünlüyken çok yaratıcıyım ama mutluyken de öyle bir ışık açığa çıkıyor ki... O yüzden içerlerde bir yerde bir hüzün varsa da yine o ışığı parlatmak için mutlu olmayı seçerim. Beni huzursuz, mutsuz eden her şeyi, herkesi çıkartıyorum hayatımdan. Ondan ödün veremem asla” dedi.

Sarıkaya ayrıca yaşamayı çok sevdiğini belirtti: “Hiçbir şey için acele etmeden, bütün anlarımın iyisiyle kötüsüyle tadını çıkartarak, farkında olarak, sindirerek yaşıyorum.”

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#Serenay Sarıkaya#New York#GQ Global

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