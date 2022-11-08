Serdar Ortaç film ekibine isyan etti: MS hastası adama yaptıklarına bakın!

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Sabaha karşı saat 05.00’te verdiği bir konserden evine dönen ünlü şarkıcı, evinin önündeki gürültüden rahatsız olunca sinirlendi.

Çekim yapan film ekibini videoya alan ünlü şarkıcı, o anları sosyal medya hesabında “Mental Yapım diye bir film şirketi geldi. Evimin önüne açık büfe koymuşlar, film çekiyorlar. 5’te geldim eve, sadece 3 saat uyudum. MS hastası adama yaptıklarına bakın” notuyla yayınladı.

Ancak site yönetimine ve film ekibine ağır sözler de sarf eden Ortaç kısa süre sonra videoyu sildi.

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Serdar Ortaç ardından sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yayınladı: