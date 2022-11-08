Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Serdar Ortaç film ekibine isyan etti: MS hastası adama yaptıklarına bakın!

Güncelleme Tarihi:

#Serdar Ortaç#Şarkıcı#MS
Serdar Ortaç film ekibine isyan etti: MS hastası adama yaptıklarına bakın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 08:02

SERDAR Ortaç önceki gece Yeniköy’deki evinin önüne kurulan film setine isyan etti.

Haberin Devamı

Sabaha karşı saat 05.00’te verdiği bir konserden evine dönen ünlü şarkıcı, evinin önündeki gürültüden rahatsız olunca sinirlendi.

Çekim yapan film ekibini videoya alan ünlü şarkıcı, o anları sosyal medya hesabında “Mental Yapım diye bir film şirketi geldi. Evimin önüne açık büfe koymuşlar, film çekiyorlar. 5’te geldim eve, sadece 3 saat uyudum. MS hastası adama yaptıklarına bakın” notuyla yayınladı.

Ancak site yönetimine ve film ekibine ağır sözler de sarf eden Ortaç kısa süre sonra videoyu sildi.

Gözden Kaçmasın

Serdar Ortaç: Değerimi ben ölünce anlayacaksınızSerdar Ortaç: Değerimi ben ölünce anlayacaksınızHaberi görüntüle

Serdar Ortaç film ekibine isyan etti: MS hastası adama yaptıklarına bakın

Serdar Ortaç ardından sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yayınladı:

Serdar Ortaç film ekibine isyan etti: MS hastası adama yaptıklarına bakın

Haberle ilgili daha fazlası:
#Serdar Ortaç#Şarkıcı#MS

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitterını kim yönetiyor İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

Elon Musk'ın Twitter'ını kim yönetiyor? İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

#Elon Musk
Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitterını kim yönetiyor İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

Elon Musk'ın Twitter'ını kim yönetiyor? İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

#Elon Musk
Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili