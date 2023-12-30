×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

Serdar Ortaç: Ayağımı kaybetme riskim var

Güncelleme Tarihi:

#Serdar Ortaç#MS Hastalığı#Şarkıcı
Serdar Ortaç: Ayağımı kaybetme riskim var
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 08:52

Serdar Ortaç önceki gün sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Şarkıcı, “Tek başıma ayakkabımı çıkarırken bile zorlanıyorum. Ayağımı kaybetme riskim var” dedi.

Haberin Devamı

Serdar Ortaç önceki gün bir güzellik merkezindeydi. 

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ortaç “Kendimi ihmal etmişim. Depresyondan çıkamadım, arkadaşım davet edince geldim. Hep kadınlar yaptıracak diye bir şey yok, erkekler de kişisel bakımına dikkat etmeli” dedi.

Şarkıcı, sağlık durumuyla da ilgili bilgiler verdi:

“Tek başıma ayakkabımı çıkarırken bile zorlanıyorum. Bu hastalığın tedavisi yok. 3 atak geçirdim, 4. atak gelirse tehlikeli bir durum olur. Ayağımı kaybetme riskim var. Bakalım, inşallah bir şey olmaz.”

Sahneye çıkınca her şeyi unuttuğunu söyleyen Ortaç “Ne kadar bunalımda olsam da sahnede her şeyi unutuyorum. Bu yüzden dolayı çok konser verdim. Bunalımda olma nedenim aşk ya da boşanmam değil. Tek sebebi hastalığım. Bisiklete binemiyorum artık. Canımı sıkıyor bu durum” dedi. 

Gözden KaçmasınSerdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı'Serdar gizli gizli takılarımı bozdurup kumara yatırdı' Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Serdar Ortaç#MS Hastalığı#Şarkıcı

BAKMADAN GEÇME!