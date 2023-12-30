Serdar Ortaç: Ayağımı kaybetme riskim var

Haberin Devamı

Serdar Ortaç önceki gün bir güzellik merkezindeydi.



Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ortaç “Kendimi ihmal etmişim. Depresyondan çıkamadım, arkadaşım davet edince geldim. Hep kadınlar yaptıracak diye bir şey yok, erkekler de kişisel bakımına dikkat etmeli” dedi.



Şarkıcı, sağlık durumuyla da ilgili bilgiler verdi:

“Tek başıma ayakkabımı çıkarırken bile zorlanıyorum. Bu hastalığın tedavisi yok. 3 atak geçirdim, 4. atak gelirse tehlikeli bir durum olur. Ayağımı kaybetme riskim var. Bakalım, inşallah bir şey olmaz.”

Sahneye çıkınca her şeyi unuttuğunu söyleyen Ortaç “Ne kadar bunalımda olsam da sahnede her şeyi unutuyorum. Bu yüzden dolayı çok konser verdim. Bunalımda olma nedenim aşk ya da boşanmam değil. Tek sebebi hastalığım. Bisiklete binemiyorum artık. Canımı sıkıyor bu durum” dedi.