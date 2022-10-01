Serdar Ortaç 10'uncu kez Kuruçeşme sahnesinde

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SERDAR ORTAÇ DANSA, MÜZİĞE, EĞLENCEYE DOYURDU

28 yıldır sesi, yorumu, besteleri ve sayısız hit parçalarıyla gönüllere kazınan Serdar Ortaç, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde esti geçti! Konser alanı ünlü sanatçının hayranları ile bir kez daha hınca hınç doldu.

Konserine ‘Mesafe’ isimli şarkısıyla çıkış yapan Türk pop müziğinin sevilen ismi, ilk dakikalarda coşkuyu doruklara taşıdı. 1994 yılında ilk çıkış parçası olan ‘Karabiberim’den bu yana müzik piyasasına kazandırdığı sevilen şarkılarını seslendiren Serdar Ortaç, muhteşem bir müzik şölenine imza attı.

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‘Canıma Minnet’, ‘Sor’, ‘ Ben Adam Olmam’ gibi hareketli parçalarıyla müzikseverlere keyifli anlar yaşatan Ortaç, yeni single çalışması ‘İlaç’ı da sevenleri için seslendirdi. ‘Bilsem ki’, ‘Haber Gelmiyor Yardan’ gibi slow şarkılarıyla da romantizm rüzgarları estiren Serdar Ortaç, konserinde oyun havalarına da yer vererek dansa, müziğe, eğlenceye bir kez daha doyurdu

Ünlü popçu, bitmeyen enerjisi, esprili tavrı ve söylediği şarkılarla Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde sevenlerine unutulmaz bir konser yaşattı.