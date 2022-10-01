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Serdar Ortaç 10'uncu kez Kuruçeşme sahnesinde

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#Serdar Ortaç#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’#Demirören Medya Grubu
Serdar Ortaç 10uncu kez Kuruçeşme sahnesinde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 07:50

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde önceki akşam Serdar Ortaç, sevenleriyle buluştu. Onuncu kez muhteşem bir konsere imza atan ünlü popçu, eski ve yeni şarkılarını harmanlayarak oluşturduğu repertuvarını binlerce hayranı ile birlikte seslendirdi.

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SERDAR ORTAÇ DANSA, MÜZİĞE, EĞLENCEYE DOYURDU

28 yıldır sesi, yorumu, besteleri ve sayısız hit parçalarıyla gönüllere kazınan Serdar Ortaç, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde esti geçti! Konser alanı ünlü sanatçının hayranları ile bir kez daha hınca hınç doldu.

Serdar Ortaç 10uncu kez Kuruçeşme sahnesinde

Konserine ‘Mesafe’ isimli şarkısıyla çıkış yapan Türk pop müziğinin sevilen ismi, ilk dakikalarda coşkuyu doruklara taşıdı. 1994 yılında ilk çıkış parçası olan ‘Karabiberim’den bu yana müzik piyasasına kazandırdığı sevilen şarkılarını seslendiren Serdar Ortaç, muhteşem bir müzik şölenine imza attı. 

Serdar Ortaç 10uncu kez Kuruçeşme sahnesinde

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‘Canıma Minnet’, ‘Sor’, ‘ Ben Adam Olmam’ gibi hareketli parçalarıyla müzikseverlere keyifli anlar yaşatan Ortaç, yeni single çalışması ‘İlaç’ı da sevenleri için seslendirdi. ‘Bilsem ki’, ‘Haber Gelmiyor Yardan’ gibi slow şarkılarıyla da romantizm rüzgarları estiren Serdar Ortaç, konserinde oyun havalarına da yer vererek dansa, müziğe, eğlenceye bir kez daha doyurdu

Serdar Ortaç 10uncu kez Kuruçeşme sahnesinde

Ünlü popçu, bitmeyen enerjisi, esprili tavrı ve söylediği şarkılarla Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde sevenlerine unutulmaz bir konser yaşattı.

Serdar Ortaç 10uncu kez Kuruçeşme sahnesinde

 

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#Serdar Ortaç#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’#Demirören Medya Grubu

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