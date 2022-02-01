Şenol İpek: Baba olmayı çok istiyorum

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İpek, “Ayrılığınızdan pişmanlık duydunuz mu?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Hayır. Hiçbir pişmanlığım yok. Her şey saygı ve sevgi çerçevesinde yaşandı, bitti."

Eski manken, sözlerine; "Bunu ismi geçen kişi için söylemiyorum. Daha önce yaşanmış başka hikâyelerden dolayı söylüyorum. Şu anda da hayatımda çok güzel giden bir birlikteliğim var” diye devam etti.

İLK GÖRÜŞTE AŞK

Şenol İpek, evlilik hazırlığı yaptığı Nur Şipka’ya ilk görüşte aşık olduğunu ve evlenmek istediği söyledi. 47 yaşındaki ünlü isim, nasıl tanıştıklarını da anlattı.

İpek, “Yeni boşanmıştım. Ablam 'Sana Bosna’dan Boşnak bir kız bulup getireceğim' dedi. Gülüp geçtim. Akasya’da arkadaşlarımla buluşmaya gittim. Nur çıktı karşıma. ‘Kimsin sen?’ dedim. ‘Nur ben’ dedi" diye konuştu ve ekledi:

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BABA OLMAK İSTİYOR

‘Sen göçmen misin, Boşnak mısın?’ diye sordum. ‘Evet’ dedi. ‘Ben seninle evlenirim’ dedim. Her şey o anda başladı.” Pandemi nedeniyle düğün tarihlerini ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen İpek, “Baba olmayı çok istiyorum. Niyetimiz var.

"HÜLYA'YI GÖRÜNCE TİTREDİM"

Hülya Avşar ile 1996 yılında çektiği yılbaşı programını unutamadığını ifade eden Şenol İpek, Sönmezer’in “Hülya Avşar’ı görünce etkilendin mi?” sorusuna da “Kendisinin hayranıydım. Etkilenmemek mümkün mü? Bir de klipte sevgiliyi oynuyoruz. Düşünsene karşında Hülya Avşar var. Titriyorsun. Oyunculuk falan yerlerde" yanıtını verdi.