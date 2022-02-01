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Alice Harikalar Diyarında provaları başladı!

#Alice Harikalar Diyarında#Serenay Sarıkaya#Ezgi Mola
Alice Harikalar Diyarında provaları başladı

Serenay Sarıkaya, Enis Arıkan, Ezgi Mola, Şükrü Özyıldız, Merve Dizdar ve İbrahim Selim’i aynı sahnede buluşturan “Alice”, 8 Şubat’ta yeniden sahnede. Enis Arıkan, provalardan fotoğraflar paylaştı.

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Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilen “Alice Harikalar Diyarında”, Serdar Biliş’in yönetmenliği ve Beyhan Murphy’nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak yeniden sahnedeki yerini alıyor.

Alice Harikalar Diyarında provaları başladı

Müzikalde Serenay Sarıkaya “Alice” olarak seyirci karşına çıkarken, Ezgi Mola “Kraliçe”, Enis Arıkan “Tavşan”, Şükrü Özyıldız “Şapkacı”, İbrahim Selim “Kral”, Merve Dizdar ise “Kedi” rolü ile yer alıyor. Enis Arıkan, önceki gün provalardan fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Alice Harikalar Diyarında provaları başladı

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O anları, “of çok mutluyuz” yorumuyla paylaşan sanatçıya çok sayıda beğeni yağdı. 23. Afife Tiyatro Ödülleri’nde, Haldun Dormen Özel Ödülü ve En İyi Koreografi Ödülleri’nin sahibi olan Alice Müzikali, 7 Şubat itibariyle Zorlu PSM’de seyircisiyle buluşacak.

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#Alice Harikalar Diyarında#Serenay Sarıkaya#Ezgi Mola

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