Alice Harikalar Diyarında provaları başladı!

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Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilen “Alice Harikalar Diyarında”, Serdar Biliş’in yönetmenliği ve Beyhan Murphy’nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak yeniden sahnedeki yerini alıyor.

Müzikalde Serenay Sarıkaya “Alice” olarak seyirci karşına çıkarken, Ezgi Mola “Kraliçe”, Enis Arıkan “Tavşan”, Şükrü Özyıldız “Şapkacı”, İbrahim Selim “Kral”, Merve Dizdar ise “Kedi” rolü ile yer alıyor. Enis Arıkan, önceki gün provalardan fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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O anları, “of çok mutluyuz” yorumuyla paylaşan sanatçıya çok sayıda beğeni yağdı. 23. Afife Tiyatro Ödülleri’nde, Haldun Dormen Özel Ödülü ve En İyi Koreografi Ödülleri’nin sahibi olan Alice Müzikali, 7 Şubat itibariyle Zorlu PSM’de seyircisiyle buluşacak.