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Seni asla unutmayacağım Selda

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#Tamer Karadağlı#DEPREM#HATAY
Seni asla unutmayacağım Selda
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 08:05

Tamer Karadağlı, çadırkentte tanıştığı Selda Pehlivan ile yaşadıklarını anlattı. Karadağlı, “Gözlerinden sevgi ve umut fışkıran tatlı kızın adı Selda Pehlivan. Seni asla unutmayacağız” dedi.

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Tamer Karadağlı geçen gün Antakya’daki çadırkentte depremzedelerle bir araya geldi.

Karadağlı, deprem bölgesindeki ziyareti sırasında tanıştığı Selda Pehlivan ile anısını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu, “Seni asla unutmayacağım Selda” diyerek şu sözleri yazdı:

“Bu fotoğrafta gözlerinden sevgi ve umut fışkıran tatlı kızın adı Selda Pehlivan. 11 yaşında. Antakya’da tanıştık. Ailesiyle birlikte yaşadığı büyük travmaya rağmen hâlâ yüzü gülüyor. Çadırkente geldiğimde beni ilk görenlerden biriydi Selda. Tam yanımdan giderken ‘Lütfen beni unutmayın’ dedi. Selda’nın babası Mehmet Pehlivan Sağlık Bakanlığı personeli. Evleri yıkılmamış ama evlerinde kalamıyorlar.

Seni asla unutmayacağım Selda

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Belki tayini Antalya’ya ya da Mersin’e çıkar. Neresi olursa olsun onlarla irtibatım kesilmeyecek. Selda çok iyi bir öğrenciymiş. Onun iyi bir eğitim alması için elimden geleni yapacağım. Gidişlerimiz çok önemli. Yıllarca seyrettikleri oyuncuları gördükleri zaman yüzleri gülüp yaşadıkları acıları bir an için unutabiliyorlarsa ne mutlu bize.

deprem bölgesinden döndüm. Hayatın koşuşturması içindeyim yine. Hayat bir şekilde devam ediyor. En yakın zamanda yine depremden zarar gören yerlere gideceğim. Seni unutmadım Selda Pehlivan ve seni hiç unutmayacağım.”

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#Tamer Karadağlı#DEPREM#HATAY

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