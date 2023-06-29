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Senelere kafa tutan kadın... Kim der 59 yaşında!

Güncelleme Tarihi:

#Ünlülerden Tatil Pozları#Yonca Evcimik#Nilperi Şahinkaya
Senelere kafa tutan kadın... Kim der 59 yaşında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 15:47

Yonca Evcimik tatil sezonunu Bodrum-Bitez’de açtı.

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 Havuzda çektirdiği kareleri Instagram sayfasında “Yoncafest. Seçemedim, hepsini koydum” notuyla yayınlayan 59 yaşındaki sanatçının paylaşımına beğeni yağdı. Takipçileri, Evcimik için “Senelere kafa tutan kadın”, “Yıllar teğet geçmiş”, “Gençlere taş çıkarır” şeklinde yorumlar yaptı.

Senelere kafa tutan kadın... Kim der 59 yaşında

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

SULU ŞAKA

Çeşme’de tatil yapan oyuncu Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi önceki gün The Beach of Momo’da görüntülendi.

Senelere kafa tutan kadın... Kim der 59 yaşında


Plaja erken saatlerde gelen Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi, uzun süre arkadaşlarıyla sohbet etti. İlerleyen saatlerde birlikte denize giren sevgililer, suyun içinde birbiriyle şakalaştı.

Senelere kafa tutan kadın... Kim der 59 yaşında



Çiftin eğlenceli anları objektife böyle yansıdı. (Deniz BOY)

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HORTUMLA SERİNLEDİ

Burcu Özberk, hortumdan akan suyla serinlediği anların fotoğraflarını 9.4 milyon takipçili Instagram sayfasında paylaştı.

Senelere kafa tutan kadın... Kim der 59 yaşında

Leopar desenli bikinisiyle poz veren oyuncu, paylaşımının altına şöyle yazdı: “Tatiller hep güzeldir.”

ÖZGÜRLÜK POZU

Barış Arduç’tan da tatil paylaşımı geldi.

Senelere kafa tutan kadın... Kim der 59 yaşında

Denizde çektiği selfie’leri sosyal medyada “Freedom” (özgürlük) notuyla yayınlayan ünlü oyuncu, kaslı vücuduyla dikkat çekti.

YAZ BAŞLADI

Selen Görgüzel, siyah mayokinisi ile poz verdi.

Senelere kafa tutan kadın... Kim der 59 yaşında

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Ünlü isim, Bodrum’daki tatilinden keyifli anlarını sosyal medya hesabında şu notla paylaştı: “O zaman yaz başladı diyebiliriz.”

 SAHİLDEN SAHNEYE

Cerem Onurluer, “Azka Yaz Konserleri” kapsamında önceki akşam Bodrum Azka Otel’de sevenleriyle buluştu.

Senelere kafa tutan kadın... Kim der 59 yaşında

Onurluer, sahne öncesi otelin plajında güneşlenerek enerji topladı. Şarkıcı, sahilde uzun bir yürüyüş de yaptı.

TATİL TARZI

İlayda Alişan, Çeşme tatilinden pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Senelere kafa tutan kadın... Kim der 59 yaşında

Alişan, son olarak beyaz bikinisiyle çektirdiği kareleri sosyal medyada paylaştı. Oyuncu, akşam saatlerinde de arkadaşlarıyla Boop Alaçatı’da eğlendi.

GÜNEŞ BANYOSU

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Olgun Şimşek önceki gün Ortakent’teki Lucca Hotel’in plajında güneşlenirken görüntülendi.

Senelere kafa tutan kadın... Kim der 59 yaşında

Şezlongunda uyuyan oyuncu, yatış tarzıyla kendisini tanıyan tatilcileri gülümsetti.(Umut ÜNVER)

TEK BAŞINA

Bilal Yiğit Koçak önceki gün Çeşme’deki The Beach of Momo’da objektife takıldı.

Senelere kafa tutan kadın... Kim der 59 yaşında

Tek başına denize giren Koçak, uzun süre yüzdü. Oyuncu, daha sonra duş alıp locasına geçti. (Deniz BOY)

ALAÇATI BULUŞMASI

Yaz aylarını Çeşme’deki evinde geçiren Ezgi Mola, önceki gün Alaçatı’da Aras Bulut İynemli ile bir araya geldi.

Senelere kafa tutan kadın... Kim der 59 yaşında

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İki oyuncu, fotoğraf-larını sosyal medyada paylaştı.

DENİZ KENARINDA

Aydan Şener de tatil sezonunu açtı. Ünlü oyuncu plajda çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Senelere kafa tutan kadın... Kim der 59 yaşında

Takipçileri “Gençken herkes güzel, önemli olan yaş alınca Aydan Şener gibi güzel olmak” yorumunu yaptı.

 

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#Ünlülerden Tatil Pozları#Yonca Evcimik#Nilperi Şahinkaya

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