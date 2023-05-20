Sema Şimşek: Burak’la da sevgilisiyle de çok iyi arkadaşız

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Ünlü manken ve oyuncu Sema Şimşek, önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

Oyuncu Burak Hakkı’yla 12 yıl süren evliliğini 2012’de noktalayan Şimşek, muhabirlerin soruları üzerine eski eşiyle arkadaş kaldıklarını söyledi.

ÇOCUĞUMUZ DA MUTLU

Oğlumuz Rüzgar lise 2’de, üniversiteye hazırlanıyor. Hafta sonları babasında kalıyor. Burak’la arkadaşlığımız şahane gidiyor. Çocuğumuz da çok mutlu. Hiçbir sorun yaşamıyoruz. Ölene kadar çocuğumun babası olarak hayatımda olacak” diyen Şimşek, Burak Hakkı’nın sevgilisiyle de çok iyi arkadaş olduklarını açıkladı.

ZATEN EVLİ GİBİYİZ

Sema Şimşek, aşk hayatıyla ilgili de konuştu: “4.5 yıldır hayatımda biri var. Bu sektörden değil. İlişkimizi göz önünde yaşamak istemiyoruz. Yaşandığı zaman neler olduğunu gördük. Evliliği düşünmüyorum. 12 yıl evlilik yaşadım. Zaten evli gibi yaşıyoruz ama büyük konuşmak da istemem.”