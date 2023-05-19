Eski eşler bir arada... Rüzgar'ın değişimi dikkat çekti!

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2001 yılında nikah masasına oturan ve 2008'de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma sevincini yaşayan Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in beraberliği yaklaşık 10 yıl sürmüştü. Sanat dünyasında örnek çift olarak gösterilen ikili, 2012 yılında boşanmıştı.

ESKİ EŞLER YAN YANA

Anlaşmalı boşanan ünlü çift oğulları Rüzgar için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. 1994 Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçildikten sonra birçok dizi ve filmde rol alan Burak Hakkı, eski eşi Sema Şimşek ve oğluyla çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

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Eski manken Sema Şimşek de, Burak Hakkı'nın paylaşımına kendi sayfasında yer verdi. Burak Hakkı'nın paylaştığı fotoğrafta, 15 yaşındaki Rüzgar'ın annesinin boyunu geçtiği görüldü.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Londra romantizmi

İrem Derici, bir süredir ilişki yaşadığı Atakan Işıktutan ile Londra’ya gitti.

İrem Derici, sevgilisi Atakan Işıktutan’la Londra’da çektirdiği romantik fotoğrafları Instagram’da paylaştı. Şarkıcı, ilişkilerinin nasıl başladığını da Sibel Arna’nın YouTube programında anlattı: “2020 yılında Atakan’ı arkadaşlarımın story’sinde görüyorum, yürek yemişçesine kalp yolluyorum. Ve cevap gelmiyor. Ben bunu unutuyorum. Aradan yıllar geçiyor. Geçen sene hastayım, spor yaptım iyiyim diye paylaşım yaptım. Çat diye mesaj attı; ‘Bunun üstüne sauna, hamam yaparsan daha da iyi gelir’ diye. İlk görüşte çok büyük etkilendim.”

Yemek pozu

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar’ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Erbil önceki gün de Instagram sayfasına sırtı açık elbisesiyle çıktığı yemekte verdiği pozları ekledi. Paylaşıma takipçilerinden beğeni yağdı.

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Oğlumuz bekliyor

Soner Sarıkabadayı önceki gün eşi Madelein Lopez Camelo ile İstinye Park’ta alışveriş yaparken objektife yansıdı. Yeni çıkan şarkısı “Seviyo muyuz?” hakkında konuşan Sarıkabadayı, “Şu anda çok güzel gidiyor. Uzun zaman sonra sevenlerimle buluştuk, şarkımız çok yeni” dedi. Oğulları Hasan Matias’ın evde kendilerini beklediğini söyleyen şarkıcı, eşiyle birlikte alışveriş merkezinden ayrıldı.

Dede torun

Mehmet Ali Erbil, kızı Sezin Erbil’den olan torunu Elisa ile olan karesini Instagram hesabının hikâye bölümünde takipçileriyle paylaştı. Küçük kızın dedesine olan benzerliği dikkat çekti.

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Pelin mutlu olsun yeter

Pelin Akil ile Anıl Altan önceki akşam Real Madrid ile Manchester City Şampiyonlar Ligi yarı final maçını özel bir markanın davetiyle Asmalımescit Soho’da izledi. Maç sonrası soruları yanıtlayan Pelin Akil “Ben birinci yarının sonlarına doğru yetiştim, başka bir davetteydim. Anıl’la ayrı ayrı koltuklarda izledik maçı fakat çok zevkliydi. Ambiyans da müthişti. Maç bahane, ışık şahane” diyerek güldü. Anıl Altan da “Pelin mutlu olsun bana yetiyor” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)