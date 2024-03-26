Selen Görgüzel: 70’ime kadar idare ederim

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Bir dizi operasyondan geçen Görgüzel’in deri yüz germe, göz kapaklarını aldırma, yüzündeki dolguları temizletme ve gıdı düzeltme işlemleri yaptırdığı ortaya çıktı. 9 saat süren operasyonlara Görgüzel’in 650-700 bin TL civarı bir ücret ödediği iddia edildi. Şarkıcının, dostlarına “Bu işlemlerle ben artık 70’ime kadar idare ederim” dediği öğrenildi. Bu operasyonlardan kısa bir süre önce şarkıcı, Dream Türk TV’te “Müzik Evinde” programına konuk oldu.

Şarkıcı programda geçtiğimiz yıllarda sahnede detone olduğu haberleriyle ilgili de konuştu:

“Bir gün sahnede Kayahan’ın şarkısını okuyorum. Birisi yavaş çekimde yayınlamış. Yavaş çekimde yayınladığı için detone gibi duruyor kaldı ki detone de olabilirim. Sürekli bu tarz haberlerle uğraşıyorum. Bence başarılıyım, iyiyim, güzelim diye korkuyorlar.”