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Selda Alkor'dan çok konuşulacak açıklama: Dört Yapraklı Yonca

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#Selda Alkor#Fatma Girik#Türkan Şoray
Selda Alkordan çok konuşulacak açıklama: Dört Yapraklı Yonca
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2023 07:52

Selda Alkor, Fatma Girik, Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit’ten oluşan Dört Yapraklı Yonca’yla ilgili açıklamalar yaptı: “Dört Yapraklı Yonca ismi hep itici gelmiştir. Koskoca Türk sineması 4 isme bağlanamaz. Emek vermiş insanlar var.”

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Selda Alkor, Gökay Kalaycıoğlu’nun “360 Derece” programına konuk oldu. Oyuncu, Fatma Girik, Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit’ten oluşan Dört Yapraklı Yonca’yla ilgili şu sözleri söyledi:

MEMDUH ÜN SAYESİNDE TANINDI

“O Dört Yapraklı Yonca ismi bana hep itici gelmiştir. Fakat bir şey diyememişimdir. Menajer Bircan (Usallı Silan) bunu ortaya atarak çok sevdiği ablalarını bir araya getirdi. Ben Bircan’a bunu yıllar önce söyleyerek ‘gel benimle de çalış’ demiştim. O zaman olmadı. Onları çok seviyorum. Ama koskoca Türk sineması 4 isme bağlanamaz. Buraya çok emek vermiş insanlar var. Onları çiğneyip geçmek çok ayıp. O dönem projeler büyük isimlere verilir, kalanlar bize dağıtılırdı. ‘Senede Bir Gün’ü yakaladım. Türkan Şoray oynayacaktı ama rahatsızlanmıştı. Rahatsızlanmasaydı bana kalmazdı.”

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Selda Alkordan çok konuşulacak açıklama: Dört Yapraklı Yonca

Selda Alkor, Fatma Girik’in kariyerinin Memduh Ün’e bağlı olduğunu açıkladı: “O dönem birçoğunun arkasında çok büyük isimler vardı. Fatma Girik’in arkasında Memduh Ün olmasaydı acaba bu kadar iyi bir oyuncu olabilir miydi? Figüranlıktan bu hale gelmek mümkün değil. Memduh Ün yazdığı bütün senaryolarda en önemli rolü Fatma Girik’e verirdi. Bunlar bir tesadüf olamaz.”

Selda Alkordan çok konuşulacak açıklama: Dört Yapraklı Yonca

 

 

 

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#Selda Alkor#Fatma Girik#Türkan Şoray

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