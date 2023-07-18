Sedef Avcı, Güzide Duran, Şevval Şahin ve Aslıhan Malbora tatile çıktı... Plajlar podyuma döndü

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41 yaşındaki ünlü oyuncu önceki gün düzgün fiziğini gözler önüne süren bikinili fotoğrafını Instagram hesabına yükledi.

Avcı’nın yıllara meydan okuyan güzelliği takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

Önce sevdi sonra kızdı

Şevval Şahin sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile Bodrum’da tatil yapıyor.

Çift önceki gün Yalıkavak’taki Momo Beach’te görüntülendi. Ünlü model baş başa denize girdiği sevgilisini suyun içinde öpücük yağmuruna tuttu. Ancak âşıkların arası bir süre sonra gerildi.

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Suratı düşen Şevval Şahin, Kazancıoğlu’nu denizde bırakarak tek başına locasına döndü. (Umut ÜNVER)

Spor ailesiyiz

Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leo ile Bodrum-Türkbükü’nde görüntülendi.

Sabah erken saatlerde spor yaptıktan sonra kahvaltıya geldiklerini belirten ünlü oyuncu, “Spor ailesiyiz. İşler bitti, yurtdışı tatili yapıp geldim. Biliyorsunuz burada evim var benim, takılıyoruz. Eylüle kadar buradayım” diye konuştu. “Aşk-ı Memnu”nun sinema filminde Firdevs’e hayat veren Hande Ataizi “Dizide Nebahat Çehre, Firdevs rolünün hakkını vererek imzasını attı. Ben de sinema yorumu olarak değişik bir şey çıkardığımı düşünüyorum” dedi. (Umut ÜNVER)

İtalya’da bir yerde

Güzide Duran, tatil adresi olarak İtalya’yı seçti.

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Duran, sahil tarzıyla çekilen karesini “İtalya’da bir yerde” notuyla beğeniye sundu. Ünlü ismin gönderisi birçok beğeni aldı.

Yaz pozu

Aslıhan Malbora, denize karşı poz verdi. Oyuncu, siyah bikinisi ile bir bayrak direğinde fotoğrafını çektirdi.

Malbora’nın kareleri birçok beğeni aldı.

Denizde hentbol

Ergin Ataman, Çeşme tatiline başladı. Ataman önceki gün oğlu Sarp ve arkadaşı ile birlikte yüzdü.

Baba ile oğul, Fun Beach’in denizinde hentbol oynarken objektiflere yansıdı. (Deniz BOY)

Torunlarını seyretti

Mustafa Denizli önceki gün Ovacık’ta bulunan Enginar Çiçeği adlı mekanda kahvaltı yaptı.

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Ünlü isim daha sonra kızı Selin Denizli, iki torunu ve dostları ile havuz başında zaman geçirdiler. Mustafa Denizli, havuzda yüzen torunlarını seyretti. (Deniz BOY)