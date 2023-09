Seda Fettahoğlu'nun ardından sektöre eleştiri: Dizi ve reklamda hep aynı yüzler

Haberin Devamı

“Çocuklar Duymasın”, “Kanlı Nigar” ve “Çalıkuşu” dizilerinde de rol alan 44 yaşındaki Fettahoğlu geçtiğimiz gün Beyoğlu’ndaki bir parkta ölü bulunmuştu. Oyuncunun vefatıyla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, olay yerini gören bir kameranın olmadığı belirlendi. Çantasından çok sayıda antidepresan ilacı çıkan Seda Fettahoğlu’nun iş bulamadığı için bir süredir bunalımda olduğu öne sürüldü. Genç yaşta hayatını kaybeden Seda Fettahoğlu’nun ölümünün ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarında acılarını paylaşarak sektördeki haksızlıklara dikkat çektiler.



* Goncagül Sunar: Türkiye’de bazı oyuncuların iş yapamadıkları için, psikolojik ve ekonomik sıkıntıda olduklarının kim farkında? Görmezden gelinen, yok sayılan yetenekli insanlarla dolu ülke. Bir yandan aynı anda üç dizide, dört reklamda oynayan hep aynı tipler. Ne acımasız düzen...

* Ayşe Tolga: Hayat en sevdiklerimizle sınar bizi. Güzeller güzeli, akıllı, neşeli, yetenekli kuzum, kuzenim Seda Fettahoğlu’nu kaybettik dostlar. Duanızı eksik etmeyin.

* Pınar Altuğ:Ben seni hep gülen gözlerinle hatırlayacağım. Yattığın yer incitmesin.

KENDİ EŞRAFIYLA ÇALIŞAN DA SORUMLU TORPİLLİ DE

* Melek Baykal: Çok kırgınım, kızgınım ve üzgünüm. Gencecik oyuncu arkadaşımız daha birkaç gün önce parkta ölü bulundu. Çantasından çıkan antidepresan ilaçlarını görünce canım acıdı. İş bulamayan binlerce hayali, hayatı en önemlisi ışığı kendi elimizle mezara sokuyoruz.

Her sezon dizilerde oynayan, her filmde kendi eşrafıyla çalışan, her işte torpiliyle yer alan herkes ölümünden sorumlu...

Işığı olmadığı halde magazinin star yaptığı, hiçbir eğitimi olmayan, milyonlarca dizide oynasa da gerçek sanatçı olamayacak herkes Seda’nın ölümünden sorumlu... Çok isterdim seni daha yakından tanımak ama maalesef yolumuz hiç kesişmedi.

Umarım aynı karanlıkta olan oyuncu arkadaşlarımızla yolumuz ışıltılı yollarda kesişir.