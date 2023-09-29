Cenazesi parkta bulunmuştu... Oyuncu Seda Fettahoğlu toprağa verildi!

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Olay, Gümüşsuyu Ömer Avni Mahallesi 10 Aralık Şehitler Parkı’nda 2 gün önce sabah saatlerinde meydana geldi.

Parkta yürüyüş yaparken silah sesi duyan bir kişi, sesin geldiği yöne ilerleyince bir kadının başından vurulmuş şekilde çimenlerin üzerinde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemede, cesedin aralarında Çocuklar Duymasın, Yalan Dünya ve Sihirli Annem adlı dizilerin de bulunduğu birçok dizide rol alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Seda Fettahoğlu’na ait olduğu anlaşıldı.

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İntihar ettiği belirlenen Fettahoğlu’nun cesedinin yanında, üzerine kayıtlı ve bulundurma ruhsatlı 1 tabanca ile boş kovan bulundu.

Çantasından antidepresan ilaçları çıkan ve doğum gününden bir gün sonra intihar ettiği belirlenen Seda Fettahoğlu’nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Seda Fettahoğlu'nun cenazesi sabah saatlerinde Ordu-Giresun Havalimanına getirildi.

Giresun Tirebolu nüfusuna kayıtlı Fettahoğlu için Yeniköy Mahallesi camiinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Tabutuna beyaz örtü ve kırmızı yazma örtülen Fettahoğlu’nun cenazesine babası Osman Fettahoğlu, Trabzon ve Samsun Devlet Tiyatroları'ndan meslektaşları ve yakınları katıldı. Fettahoğlu'nun cenazesi Domaçlı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.