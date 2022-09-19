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Sanat tutkunu aşıklar

Güncelleme Tarihi:

#Ekin Mert Daymaz#Danla Bilic#Yusuf Engin
Sanat tutkunu aşıklar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 08:05

Ünlü oyuncu ve sevgilisi aşka geldi!

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Sanat tutkunu aşıklar

17. Contemporary İstanbul’un açılış partisine katılan Ekin Mert Daymaz, kız arkadaşıyla öpüşürken objektife takıldı.

Fotoğraflarını çeken muhabirlere “Siz biraz evvel bizden poz istemediniz mi?” diye çıkışan oyuncu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
“Neden şimdi haber vermeden çekiyorsunuz? Allah’tan öptüğüm kız benim kız arkadaşım!” (Sayit DURMAZ)

Sanat tutkunu aşıklar

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Çoktan bitti

Danla Bilic, yeniden barıştığı Yusuf Engin’le ilişkisinin yürümediğini açıkladı.

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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, önceki gece Bebek’teki bir mekâna girerken görüntülendi. Yaz başında yeniden barıştığı sevgilisi Yusuf Engin’le tatil yapan Bilic, aşk soruları üzerine “Çoktan bitti” diyerek ilişkisinin bir kez daha sona erdiğini açıkladı. Muhabirlere teşekkür eden Bilic, arkadaşlarıyla birlikte mekâna girdi. (Sayit DURMAZ)

Sanat tutkunu aşıklar

Saçlar aynı

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Bafetimbi Gomis, geçtiğimiz gün kızıyla birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektife yansıdı.

Kızı gibi saçlarını topuz yapan Gomis, onunla el ele mağazaları dolaştı. Yıldız isme alışveriş turunda futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sanat tutkunu aşıklar

Kuruçeşme’de romantizm rüzgârı

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, önceki akşam Ziynet Sali’yi ağırladı.

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen konserde sevenleriyle buluşan Ziynet Sali, “İlk kez Kuruçeşme Açıkhava’da çıkıyorum. Boğaz’a karşı şarkı söyleyeceğim için heyecanlıyım” dedi. Sevilen şarkılarını seslendiren Sali, bestesi eşi Erkan Erzurumlu’ya ait “Aşk Nerede”yi söylerken eşiyle sahnede romantik anlar yaşadı. (Sayit DURMAZ)

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Sanat tutkunu aşıklar

Hızlı döndü

Petek Dinçöz, 8 yıl aradan sonra hazırladığı maxi single’ının çıkış şarkısıyla listelere hızlı girdi.

Petek Dinçöz’ün “Çılgınlar Gibi (Ölürüm)” adlı çıkış şarkısı yayın-landıktan 7 saat sonra iTunes top 10 listesinin birinci sırasına yerleşti. Spotify’da 20 farklı listede aynı anda yayına giren şarkı, TikTok’ta da hızla yayıldı.

Sanat tutkunu aşıklar

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#Ekin Mert Daymaz#Danla Bilic#Yusuf Engin

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