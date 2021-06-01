Samar Dadgar kimdir? Özcan Deniz ile anılıyor

Eski eşi Feyza Aktan'la davalık olan Özcan Deniz'in kendisinden 23 yaş küçük bir modacı ile birlikteliği ile magazin gündeminde yer alıyor. İranlı bir moda tasarımcısı olan Samar Dadgar, 26 yaşında. 26 yaşında olan Dadgar ile Özcan Deniz'in birlikteliğinin geçen yaz başladığı iddia edildi. Özcan Deniz önceki eşi Feyza Aktan'dan Haziran 2019'da boşanmıştı.

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, bir süredir birlikte olduğu modacı sevgilisine olan aşkını bu sözlerle ilan etti:

NADİDE BİR 'VAR'SIN



Tam "kaybettim" dendiği zaman bulunansın. Vicdansın, Baharsın, Denizsin, Kumsalsın...Küçük kalbinle koca dünyaya kafa tutansın...İyi ki de "inatsın",sabırsın. Onca "yok"luğa sahiplerin arasında nadide bir "VAR"SIN..

DAMARLARIMA AŞK POMPALAYAN...

İranlı modacı Samar Dadgar'dan ise Özcan Deniz'e yanı gecikmedi.

Dangar, sevgilisine şöyle karşılık verdi: "Gülüşüne dünyaları vermeye hazır olduğum. Damarlarıma aşk pompalayan, karnımın içinde asırlardır kelebekler uçuşturan, ondan çok şey öğrendiğim, canım yoldaşım, sırdaşım, her şeyi danışabildiğim, bana hayatımda imkansız diye bir şey olmadığını gösteren, benim değerlim, gözyaşlarımın da gamzemin de kahkahalarımın da en güzel yıllarımın anlamı, nefesimi kesen adam. Sen benim ömrümsün, sen bana can oldun. Ben de canımın değerini bileceğim. İyi ki varsın benim yârim...

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