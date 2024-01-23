Saldırıya uğrayan Yasemin Sadıkoğlu olaylı geceyi anlattı: Saçımı yolanı kaçırdılar

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Cemiyet hayatının tanınmış ismi Yasemin Sadıkoğlu, Etiler’deki Kütüphane isimli gece kulübünde saldırıya uğradı. Doğum günü için gittiği mekânın barında otururken tanımadığı bir kadın tarafından saçları koparılan Sadıkoğlu, olayı mekân yetkililerine bildirdi ve darp raporu alarak polise başvurdu. Sadıkoğlu olaylı geceyi şöyle anlattı:

“Arkadaşım yanımda oturuyordu. Bana ‘Yerimi tutar mısın, tuvalete gideceğim. Burada yerleri hemen kaparlar’ dedi. Ben de o gidince yerini tuttum. Sonra bir anda alttan alttan itilmeye başladım. Bir süre sonra bu itişme büyüdü. Saçımın çekilmesiyle neye uğradığımı şaşırdım. Arkamdakiler ‘Saçın yerde’ deyince şoke oldum.”

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POLİS ÇAĞIRMAMI TEHDİT OLARAK ALGILADILAR

Darp edildiği sırada işletme yetkililerinin güvenliği sağlamadığını ileri süren Yasemin Sadıkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Olaydan sonra mekân yetkilileri geldi. ‘O kadını bulun’ dedim. Kadının mekândan çıkarıldığını söylediler. Resmen kadını kaçırdılar. ‘Polis çağıracağım, şikâyetçiyim’ dediğimde mekân yetkilisi ‘Bizi tehdit edemezsiniz, polislik bir durum yok, o kadın her gün burada’ diye yanıt verdi.



Ben bir şey yapmamışım, darp edilmişim ama onlar bu olayda polis çağırmayı tehdit olarak algıladılar. Sonuna kadar hakkımı arayacağım. Maddi, manevi tazminat davası açacağım. Darp raporlarımla şikâyetçi oldum.”

İKİ KARDEŞ EMNİYETTE İFADE VERDİ

Yasemin Sadıkoğlu “Hayatımda ilk kez acı ve tatsız bir olay yaşadım. Daha önce bu kadar profesyonel bir şeyle karşılaşmamıştım” diye konuştu.



Olayla ilgili soruşturma başlatan ve mekânın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheli şahıslar Neval K. (30) ve Dilan K.’yı (34) kasten yaralama suçundan gözaltına aldı. İki kız kardeş ile mekân yetkilisi A.Y.K, emniyetteki sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Yasemin Sadıkoğu yeni yaşını dostları Hande Demir ve Senem Ay ile kutlamaya gitmişti.