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Sahnede bayram coşkusu

#Hülya Avşar#Kenan Doğulu#Bayram Konseri
Sahnede bayram coşkusu

Ünlü isimler Kurban Bayramı'nı sahnede geçirdi

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Batum’da bayram konseri

Sahnede bayram coşkusu

HÜLYA Avşar, Kurban Bayramı’nın ilk günü Batum’da konser verdi. Melih Yazgan imzalı derin yırtmaçlı bir elbiseyle sevenlerinin karşısına çıkan sanatçı, repertuvarında Türk sanat müziği eserleri ile arabesk şarkılara yer verdi. Avşar, kendisini dinlemeye gelen Karadeniz müziğinin genç ismi Selçuk Balcı’yı da sahneye davet etti. İki isim birlikte Karadeniz türküleri seslendirdi.

Kuşadası’ndan Marmaris’e

Sahnede bayram coşkusu

KENAN Doğulu, arife günü Kuşadası’nda, bayramın birinci günü de Marmaris’te sevenleriyle buluştu. Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da gerçekleşen konserin ertesi günü Marmaris Amfi Tiyatro’da sahneye çıkan popçu, her iki konserinde de en sevilen şarkılarını seslendirdi. Doğulu bugün Bodrum Antik Tiyatro’da, yarın da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek.

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En güzel bayram

Sahnede bayram coşkusu

Ebru Yaşar bayramın ilk günü Bodrum Vogue Otel’in sahnesindeydi. Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, “Sevdiklerimizle bayramlarda sahnede kucaklaşmak çok anlamlı. Bize en güzel bayram, sevdiklerimizle birlikte olup şarkılar söylediğimiz bayram” dedi.

Müzik dolu yıllar olsun

Sahnede bayram coşkusu

Berkay, Kurban Bayramı’nın ilk günü Çeşme’deki Elias Happy Hour’da müzikseverlerle buluştu.

Yaz aylarında ailesiyle Çeşme’de kalan ve kon-serlerine oradan gidip gelen Berkay, hareketli repertuvarıyla misafirlerini eğlendirdi. Konserine “Mutlu, kutlu bayramlarınız olsun. Eğlenceli, müzik dolu yıllarınız olsun” diyerek başlayan şarkıcı, geçen hafta çıkan yeni şarkısı “Sır”ı da seslendirdi.

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Bayram bahane kavuşmak şahane

Sahnede bayram coşkusu

Şevval Sam bayramın birinci günü Günay Restoran Yalıkavak’ta sahneye çıktı.

Tarık Ediz imzalı mavi bir elbiseyle dinleyicilerinin karşısına çıkan ünlü sanatçı, “Bayram bahane, kavuşmak şahane! Herkese iyi bayramlar” diyerek başladığı konserinde sevilen şarkıları seslendirdi. Sam’ı dinlemeye gelenler arasında oğlu Taro Emir
Tekin de vardı.

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#Hülya Avşar#Kenan Doğulu#Bayram Konseri

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