×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Safiye Soyman denize sıfır evinin kapılarını açtı

Güncelleme Tarihi:

#Safiye Soyman#Evrim Akın İle Ev Gezmesi#Evrim Akın
Safiye Soyman denize sıfır evinin kapılarını açtı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 12:50

Kanal D ekranlarında yayınlanan Evrim Akın ile Ev Gezmesi'nin ilk konuğu ünlü şarkıcı Safiye Soyman oldu. Soyman, Bodrum'daki evinin kapılarını Evrim Akın'a açtı.

Haberin Devamı

Yaz aylarını Bodrum Gündoğan'daki denize sıfır yazlığında geçiren Safiye Soyman evinin kapılarını Kanal D ekranlarına açtı.

Evrim Akın'ın sunduğu 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programına konuk olan Soyman merak edilenlerini anlattı.

Safiye Soyman denize sıfır evinin kapılarını açtı

8 yıl önce aldığı Bodrum Gündoğan'daki 2+1 yazlık evini anlatan Soyman, 'Büyük evleri sevmiyorum, işi hiç bitmiyor. 2+1 ev çok iyi geliyor.' dedi.

Begonvillerle süslü bir bahçenin içinde yer alan evin açık mutfağı iki odası ve bir salonu var.

Safiye Soyman denize sıfır evinin kapılarını açtı

Haberin Devamı

İşlerden vakit buldukça evinde vakit geçirdiğini söyleyen Soyman, 'Evim denize sıfır ama girmeye fırsatım olmadı, bir iki kez anca girdim' dedi.

Safiye Soyman denize sıfır evinin kapılarını açtı

Evinde misafir ağırlamayı sevdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, 'Misafirim çok oluyor, gelen giden eksik olmuyor.' ifadelerini kullandı.

Safiye Soyman denize sıfır evinin kapılarını açtı

Oğlu Harun'u yaz aylarında Burdur'a gönderen Soyman, 'Oğlum yazın sıcaklar olunca Burdur'da yayla evine gidiyor, son bahara doğru Bodrum'a geri geliyor.' şeklinde konuştu.

Safiye Soyman denize sıfır evinin kapılarını açtı

Denize sıfır yazlığın bahçesinde mini bir mutfak yer alıyor.

Safiye Soyman denize sıfır evinin kapılarını açtı

Safiye Soyman, Evrim Akın'a yaptığı kek ve kısırdan ikram etti.

HER SABAH BU MANZARAYA UYANIYORLAR

Sahne, sinema ve sosyete dünyasının ünlü isimlerinin yaşadığı evler her zaman merak konusu olmuştur. Oturdukları semtlerden, dekorasyon tercihlerine kadar her şey ilgi ile takip ediliyor... Bir de manzaraları var merak edilen...

Haberin Devamı

CAN'IN DOĞDUĞU EV

Yaz aylarını ailesiyle Muğla'da geçiren Sedef Avcı, oğlu ile birlikte yer aldıkları fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Bir arkadaşı Sedef Avcı'ya 'taşındın mı?' diye sordu. Başka bir arkadaşı ise 'Can’ın doğduğu ev...hatırladı mı?' yorumunu yaptı.

Safiye Soyman denize sıfır evinin kapılarını açtı

DOĞUM ÖNCESİ YENİ EV

Dağılan müzik grubu Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, 2020 aralık ayında sevgilisi Emir Medina ile dünya evine girmişti. Geçtiğimiz yıl ilk bebeklerini kucaklarına alan çift doğum öncesi ev değiştirdi.

Safiye Soyman denize sıfır evinin kapılarını açtı


Boğaz manzarasına hakim apartman dairesine taşınan çiftten Cemre Kemer, evinden fotoğrafı da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Haberin Devamı

YENİ MANZARAM BU!

Derya Baykal 26 yıldır oturduğu evden taşındı.

Safiye Soyman denize sıfır evinin kapılarını açtı


Baykal, duygularını "Hayatımın 26 senesini geçirdiğim, çocuklarımın büyüdüğü evimden bir cesaret ayrıldım. Eskilere çok bağlanıp, yeniyi yakalayamıyoruz hayat hızla akarken...Ben küçülmeye, hafiflemeye, yüklerden arınmaya karar verdim. Alışkanlıklardan vazgeçmek kolay değil, ama çok heyecanlı ve mutluyum. Hepinizi yeni evimden sevgiyle kucaklıyorum. Darısı ve daha iyileri, isteyen herkesin başına..." sözleriyle dile getirdi.

Çağla Şıkel her gün bu manzaraya uyanıyor... Yazlıkçılık kazanacak!

Yoğun geçen sezonun stresini çocuklarıyla tatilde atlatan Çağla Şıkel evinden bir video paylaştı. Şıkel'in paylaşımı büyük ilgi gördü.

Haberin Devamı

Son zamanlarda Nail Gönenli ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Çağla Şıkel, bir süredir çocuklarıyla Alaçatı'daki yazlığında tatil yapıyor.

Sosyal medya hesabında eğlenceli anlara yer veren Şıkel bu kez kendisine hazırlanan sürpriz akşam yemeğini paylaştı.

Safiye Soyman denize sıfır evinin kapılarını açtı

Evinin manzarasının da yer aldığı bir video yayınlayan Şıkel paylaşımına, 'Yazlıkcılık kazanacak. Bir saat uyumuşum aşağıya baktım ne göreyim' notunu düştü.

Safiye Soyman denize sıfır evinin kapılarını açtı

Gün batımına doğru yemek yiyen ailenin masasında meze çeşitleri dikkat çekti.

Safiye Soyman denize sıfır evinin kapılarını açtı

Haberin Devamı

Çağla Şıkel yazı annesi, ablası ve oğullarıyla Alaçatı'daki evinde karşılamıştı. Aile bayramı da birlikte geçirmişti...

Tatiline tam gaz devam eden Şıkel çocuklarıyla yaptığı aktiviteleri de takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Safiye Soyman denize sıfır evinin kapılarını açtı

Evinde özel havuzu olan Şıkel'in balkonu taş kaplamayla süslü.
Safiye Soyman denize sıfır evinin kapılarını açtı

HER ŞEY KIZLAR İÇİN

Buse Terim, eşi ve iki kızıyla birlikte Ortaköy'de yaşıyor.

Safiye Soyman denize sıfır evinin kapılarını açtı


Buse Terim, bahçe içindeki lüks villayı tercih etmelerindeki en büyük etkenin çocukları olduğunu söylüyor. “Burayı tercih etmemizdeki en büyük etken, konum olarak merkezi olmasıydı. Trafikte zaman harcamak istemediğimden ev ve iş mesafesinin yakınlığı önemliydi benim için. Çocuklarımın toprakla iç içe büyüyebilecekleri bir ev olması için bahçeli bir yer istemiştik"

Bütün şehir ayaklarının altında... Pelin Karahan'dan ev paylaşımı

Oyuncu Pelin Karahan, yazlık evinin manzarasını takipçileri ile paylaştı.

Oyuncu Pelin Karahan, yazı eşi ve oğulları ile birlikte Bodrum'daki evinde karşılamıştı. Tatiline tam gaz devam eden Karahan, evinden fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Safiye Soyman denize sıfır evinin kapılarını açtı

Karahan, ışıl ışıl Bodrum manzarasına 'Evim' yazıp 'kalp' emojisi koydu.

Safiye Soyman denize sıfır evinin kapılarını açtı

BOĞAZ'IN İNCİLERİNDEN

Etel Baler, dokuz yıl önce taşınmış Kanlıca’daki Ethem Pertev Yalısı'nda yaşıyor.

Safiye Soyman denize sıfır evinin kapılarını açtı


Tüm ihtişamı ile inci gibi sıralanan yalılar arasında beyaz rengi ile dikkatleri üzerinde toplayan yalı, Boğaz manzaralı...

ŞEHİRDEN UZAKTA

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 19 Şubat 2016'da Paris'te nikâh masasına oturmuştu.

Safiye Soyman denize sıfır evinin kapılarını açtı


Uzun süre Bebek'te yaşayan çift, 4 yıl önce Kemer Country'e taşındı. 2 köpekleri ile birlikte orman evine yerleşen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer her sabah bu manzaraya uyanıyor...

180 DERECE BOĞAZ

Sahnelerin aranan isimlerinden Cenk Eren, İstanbul'un en güzel manzaralarından birine uyanıyor. 

Safiye Soyman denize sıfır evinin kapılarını açtı


Eren, Boğaz'a hakim evinden sık sık fotoğraf paylaşıyor. 

'BURASI BENİM KALEM'

Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat Zekeriyaköy’de müstakil bir villada oturuyor.

Safiye Soyman denize sıfır evinin kapılarını açtı


Şehrazat, alabildiğine Boğaz manzaralı evinden kareleri sık sık Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşıyor. Gece-gündüz, yaz-kış her sabah İstanbul’un muhteşem manzarasına uyanan Şehrazat, 'burası benim kalem' diyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Safiye Soyman#Evrim Akın İle Ev Gezmesi#Evrim Akın

BAKMADAN GEÇME!