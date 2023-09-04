Sadece üç ay kalıyorlar... Yılmaz Vural ultra lüks yazlığının kapılarını açtı!

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“Evrim Akın ile Ev Gezmesi” bu hafta Alaçatı’da ünlü teknik direktör Yılmaz Vural’ın yazlığına konuk oldu.

Akın, Ege'nin göz bebeği İzmir-Alaçatı'da bulunan ultra lüks villayı Kanal D izleyicileri için gezdi.

Yıllardır yaz tatillerini ailesiyle Alaçatı'da geçiren Vural, okul sezonu açıldıktan sonra evinin kapısını kilitleyip başka şehirlerde yaşadığını belirtti.

Yeşillikler içinde yer alan yazlık mimarisiyle dikkat çekiyor.

Evin tasarımıyla eşinin ilgilendiğini söyleyen Vural, tercihlerinin rahat bir dizayndan yana olduğunu vurguladı.

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Büyük bir bahçe içinde yer alan ultra lüks villada ağırlıklı olarak beyaz ve krem tonları hakim.

Site içerisinde yer alan evin ortak havuzu var.



HER SABAH BU MANZARAYA UYANIYORLAR

Sahne, sinema ve sosyete dünyasının ünlü isimlerinin yaşadığı evler her zaman merak konusu olmuştur. Oturdukları semtlerden, dekorasyon tercihlerine kadar her şey ilgi ile takip ediliyor... Bir de manzaraları var merak edilen...

Bebek'teki yalı dairesinin kapılarını açtı! 'Zorlukları var ama mutluyum'

Popçu Tuğba Özerk, Bebek'teki yalı dairesinin kapılarını Kanal D’de yayınlanan “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programı için açtı.

“Evrim Akın ile Ev Gezmesi” bu hafta sesi ve şarkılarıyla dikkat çeken Tuğba Özerk’in evine konuk oldu. Bebek’teki yalı dairesinde, muhteşem boğaz manzaralı evinin kapılarını açan şarkıcı yaptığı değişimleri anlattı.

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Titizliğine dikkat çeken ve evini sirke ile temizlediğini söyleyen Özerk, oldukça büyük olan salonunu mavi, bej ve gold ağırlıklı renklerle tasarmış.

Tuğba Özerk, müzik çalışmalarını da her bir köşesini zevkine göre döşediği evinde yürütüyor.

Yalı dairesinde oturmanın zorlukları da olduğunu söyleyen Tuğba Özerk 'Evimde çok mutluyum' diyor.

Erman Toroğlu deniz manzaralı evinin kapılarını açtı... Terasta jakuzi ve saunası var!

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“Evrim Akın ile Ev Gezmesi” bu hafta eski hakem ve usta futbol yorumcusu Erman Toroğlu’nun Bodrum’daki deniz manzaralı yazlığına misafir oldu.

17 yıl önce Bodrum'da yazlık ev yaptıran Toroğlu, malikanesinin her detayıyla kendi ilgilendiğini söyledi, '5-6 ev yaptım sıfır... Yaptığım evlerde mimar kullanmam. Mimar kendi kafasına göre yapıyor, ben de kendi kafama göre yapıyorum.' dedi.

Antikaya merakı olan eski hakem evinde 300 yıllık saat ve dolap olduğunu söyledi.

Dekorasyona önem veren Toroğlu yurtdışından getirttiği eşsiz parçalarla evini renklendirdiğini belirtti.

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Büyük bir bahçe içine yapılan taş evin terasında jakuzi ve sauna var.

YATAK ODASI GÜNDEM OLDU

Geçen yıl kendisinden 35 yaş küçük Ezgi Yavuz’la evlenen spor yorumcusu Erman Toroğlu, evinin yatak odasını da açtı.

Evi dolaşan Evrim Akın, duvarları aynalarla dolu yatak odasına girince şaşırdı. 17 yıldır yaşadığı evin yatak odasına tavan aynası da koyduran Toroğlu, çekmecesinden çıkardığı metal çubukla da hırsızlara karşı önlem aldığını söyledi.

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Muhteşem villasının kapılarını açtı... Konser salonu, havuz, kış bahçesi...

Kanal D’nin, sunuculuğunu Evrim Akın’ın yaptığı ilgiyle izlenen programı ’’Evrim Akın İle Ev Gezmesi’’ birbirinden ünlü isimlerin evlerine sürpriz ziyaretler yapmaya devam ediyor.

“Evrim Akın ile Ev Gezmesi” şarkıları kadar giyim tarzı ile de çok konuşulan ünlü türkücü Berdan Mardini’ye misafir oldu.

Mardini İstanbul'daki üç katlı villasının kapılarını Kanal D izleyicileri için açtı.

Sekiz yıl önce aldığı villayı kendi dekore eden türkücü, 'Sadelik ve mütevazilikten yanayım. Sekiz aydır aynı evdeyim' dedi.

Mardini'nin özel yaptırdığı villanın altında konser salonu var. Ünlü türkücü çalışmalarını burada gerçekleştiriyor.

Havuzlu villanın kış ve yaz bahçesi de mevcut. Mardini burada dostlarını ağırlıyor.

Ünlü türkücünün muhteşem evinden göl manzarası da görülüyor.

Berdan Mardini, konserler ve iş görüşmeleri dışında bütün zamanını evinde geçirdiğini söyledi.

Ünlü türkücünün villasındaki düzen de dikkatlerden kaçmadı.

Evini kendi zevkine göre döşediğini söyleyen Berdan Mardini, evde halı kullanmayı tercih etmiyor.

Safiye Soyman denize sıfır evinin kapılarını açtı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Evrim Akın ile Ev Gezmesi'nin ilk konuğu ünlü şarkıcı Safiye Soyman oldu. Soyman, Bodrum'daki evinin kapılarını Evrim Akın'a açtı.

Yaz aylarını Bodrum Gündoğan'daki denize sıfır yazlığında geçiren Safiye Soyman evinin kapılarını Kanal D ekranlarına açtı.

Evrim Akın'ın sunduğu 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programına konuk olan Soyman merak edilenlerini anlattı.

8 yıl önce aldığı Bodrum Gündoğan'daki 2+1 yazlık evini anlatan Soyman, 'Büyük evleri sevmiyorum, işi hiç bitmiyor. 2+1 ev çok iyi geliyor.' dedi.

Begonvillerle süslü bir bahçenin içinde yer alan evin açık mutfağı iki odası ve bir salonu var.

İşlerden vakit buldukça evinde vakit geçirdiğini söyleyen Soyman, 'Evim denize sıfır ama girmeye fırsatım olmadı, bir iki kez anca girdim' dedi.

Evinde misafir ağırlamayı sevdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, 'Misafirim çok oluyor, gelen giden eksik olmuyor.' ifadelerini kullandı.

Oğlu Harun'u yaz aylarında Burdur'a gönderen Soyman, 'Oğlum yazın sıcaklar olunca Burdur'da yayla evine gidiyor, son bahara doğru Bodrum'a geri geliyor.' şeklinde konuştu.

Denize sıfır yazlığın bahçesinde mini bir mutfak yer alıyor.

Safiye Soyman, Evrim Akın'a yaptığı kek ve kısırdan ikram etti.

CAN'IN DOĞDUĞU EV

Yaz aylarını ailesiyle Muğla'da geçiren Sedef Avcı, oğlu ile birlikte yer aldıkları fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Bir arkadaşı Sedef Avcı'ya 'taşındın mı?' diye sordu. Başka bir arkadaşı ise 'Can’ın doğduğu ev...hatırladı mı?' yorumunu yaptı.

DOĞUM ÖNCESİ YENİ EV

Dağılan müzik grubu Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, 2020 aralık ayında sevgilisi Emir Medina ile dünya evine girmişti. Geçtiğimiz yıl ilk bebeklerini kucaklarına alan çift doğum öncesi ev değiştirdi.





Boğaz manzarasına hakim apartman dairesine taşınan çiftten Cemre Kemer, evinden fotoğrafı da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

YENİ MANZARAM BU!



Derya Baykal 26 yıldır oturduğu evden taşındı.





Baykal, duygularını "Hayatımın 26 senesini geçirdiğim, çocuklarımın büyüdüğü evimden bir cesaret ayrıldım. Eskilere çok bağlanıp, yeniyi yakalayamıyoruz hayat hızla akarken...Ben küçülmeye, hafiflemeye, yüklerden arınmaya karar verdim. Alışkanlıklardan vazgeçmek kolay değil, ama çok heyecanlı ve mutluyum. Hepinizi yeni evimden sevgiyle kucaklıyorum. Darısı ve daha iyileri, isteyen herkesin başına..." sözleriyle dile getirdi.

Çağla Şıkel her gün bu manzaraya uyanıyor... Yazlıkçılık kazanacak!

Yoğun geçen sezonun stresini çocuklarıyla tatilde atlatan Çağla Şıkel evinden bir video paylaştı. Şıkel'in paylaşımı büyük ilgi gördü.

Son zamanlarda Nail Gönenli ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Çağla Şıkel, bir süredir çocuklarıyla Alaçatı'daki yazlığında tatil yapıyor.

Sosyal medya hesabında eğlenceli anlara yer veren Şıkel bu kez kendisine hazırlanan sürpriz akşam yemeğini paylaştı.

Evinin manzarasının da yer aldığı bir video yayınlayan Şıkel paylaşımına, 'Yazlıkcılık kazanacak. Bir saat uyumuşum aşağıya baktım ne göreyim' notunu düştü.

Gün batımına doğru yemek yiyen ailenin masasında meze çeşitleri dikkat çekti.

Çağla Şıkel yazı annesi, ablası ve oğullarıyla Alaçatı'daki evinde karşılamıştı. Aile bayramı da birlikte geçirmişti...

Tatiline tam gaz devam eden Şıkel çocuklarıyla yaptığı aktiviteleri de takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Evinde özel havuzu olan Şıkel'in balkonu taş kaplamayla süslü.

HER ŞEY KIZLAR İÇİN

Buse Terim, eşi ve iki kızıyla birlikte Ortaköy'de yaşıyor.





Buse Terim, bahçe içindeki lüks villayı tercih etmelerindeki en büyük etkenin çocukları olduğunu söylüyor. “Burayı tercih etmemizdeki en büyük etken, konum olarak merkezi olmasıydı. Trafikte zaman harcamak istemediğimden ev ve iş mesafesinin yakınlığı önemliydi benim için. Çocuklarımın toprakla iç içe büyüyebilecekleri bir ev olması için bahçeli bir yer istemiştik"

Bütün şehir ayaklarının altında... Pelin Karahan'dan ev paylaşımı

Oyuncu Pelin Karahan, yazlık evinin manzarasını takipçileri ile paylaştı.

Oyuncu Pelin Karahan, yazı eşi ve oğulları ile birlikte Bodrum'daki evinde karşılamıştı. Tatiline tam gaz devam eden Karahan, evinden fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Karahan, ışıl ışıl Bodrum manzarasına 'Evim' yazıp 'kalp' emojisi koydu.

BOĞAZ'IN İNCİLERİNDEN



Etel Baler, dokuz yıl önce taşınmış Kanlıca’daki Ethem Pertev Yalısı'nda yaşıyor.





Tüm ihtişamı ile inci gibi sıralanan yalılar arasında beyaz rengi ile dikkatleri üzerinde toplayan yalı, Boğaz manzaralı...

ŞEHİRDEN UZAKTA



Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 19 Şubat 2016'da Paris'te nikâh masasına oturmuştu.





Uzun süre Bebek'te yaşayan çift, 4 yıl önce Kemer Country'e taşındı. 2 köpekleri ile birlikte orman evine yerleşen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer her sabah bu manzaraya uyanıyor...

180 DERECE BOĞAZ



Sahnelerin aranan isimlerinden Cenk Eren, İstanbul'un en güzel manzaralarından birine uyanıyor.





Eren, Boğaz'a hakim evinden sık sık fotoğraf paylaşıyor.

'BURASI BENİM KALEM'

Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat Zekeriyaköy’de müstakil bir villada oturuyor.





Şehrazat, alabildiğine Boğaz manzaralı evinden kareleri sık sık Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşıyor. Gece-gündüz, yaz-kış her sabah İstanbul’un muhteşem manzarasına uyanan Şehrazat, 'burası benim kalem' diyor.