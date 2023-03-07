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Saadet Işıl Aksoy: Bunu konuşmak bile yanlış

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#Saadet Işıl Aksoy#Saadet Işıl Aksoy#Deprem
Saadet Işıl Aksoy: Bunu konuşmak bile yanlış
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 07:38

Saadet Işıl Aksoy dün Bebek’te görüntülendi.

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Deprem felaketinden çok etkilendiğini dile getiren oyuncu, “Çok üzgünüz ama bunu söylemek bile insana kendini kötü hissettiriyor. Oradakilerin yaşadıklarını düşününce bizim üzülmemizin pek önemi yok işin gerçeği” diye konuştu.

Saadet Işıl Aksoy: Bunu konuşmak bile yanlış

Aksoy, bazı ünlülerin afet bölgesine sırf fotoğraf çektirmek için gittiği iddiası hakkında da şöyle dedi: “Orada o kadar büyük bir acı var ki, böyle şeyleri konuşmak bile yanlış. Ayıp yahu! O onu çekmiş, bu bunu çekmiş. Çekiyorsa çeksin arkadaş, konuşulacak konular bunlar değil, insaf.”

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#Saadet Işıl Aksoy#Saadet Işıl Aksoy#Deprem

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