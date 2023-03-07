Saadet Işıl Aksoy: Bunu konuşmak bile yanlış

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Deprem felaketinden çok etkilendiğini dile getiren oyuncu, “Çok üzgünüz ama bunu söylemek bile insana kendini kötü hissettiriyor. Oradakilerin yaşadıklarını düşününce bizim üzülmemizin pek önemi yok işin gerçeği” diye konuştu.

Aksoy, bazı ünlülerin afet bölgesine sırf fotoğraf çektirmek için gittiği iddiası hakkında da şöyle dedi: “Orada o kadar büyük bir acı var ki, böyle şeyleri konuşmak bile yanlış. Ayıp yahu! O onu çekmiş, bu bunu çekmiş. Çekiyorsa çeksin arkadaş, konuşulacak konular bunlar değil, insaf.”