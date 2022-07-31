Ruh eşiyle evlendi! İtalya'da muhteşem düğün...

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Televizyon yıldızı Kelly Brook(42) kendisinden beş yaş küçük sevgilisi Jeremy Parisi(37) ile evlendi. İtalya'da muhteşem bir törenle dünyaevine giren çift düğünden özel kareleri sosyal medyada paylaştı.

Hiçbir masraftan kaçmayan çift lüks bir villada dostlarını ağırladı. Bu özel gecede dünyaca ünlü şefler konuklar için birbirinden lezzetli menüler hazırladı.

Müzik dünyasının önemli isimlerinin de sahne aldığı gecede gelin ve damadın romantik dansı büyük ilgi gördü.

Daha önce dört kez nişanlanan ve evlilik aşamasında ilişkilerini sonlandıran Brook, uzun dantel işlemeli bir gelinlik tercih etti.

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Jeremy Parisi ise sade bir takım elbise giyip çiçek detayıyla kostümünü renklendirdi.

Konuklar daha sonra DJ performansıyla gecenin ilerleyen saatlerine kadar dans etti.

Kelly Brook, bugüne kadar kariyerinin yanı sıra gönül ilişkileriyle de sık sık gündeme geldi. Jason Statham, Billy Zane, Thom Evans ve David McIntosh ile nişanlanan Brook, bütün bu ilişkilerini kırık bir kalp ile bitirdi. Sonunda Jeremy Parisi ile tanıştı ve kendi deyimiyle "ruh eşini buldu.

NİŞANLISI İTALYAN ASILLI

Çiftin evlenmek için İtalya'yı seçmesinin de özel bir nedeni var. Jeremy Parisi her ne kadar Fransa'da doğup büyüse de bu ülkenin vatandaşı olsa da İtalyan kökenli. Bu yüzden de düğünün İtalya'da olmasının çift için ayrı bir önemi var.

AŞKINI BU SÖZLERLE TANIMLAMIŞTI

Kelly Brook, yedi yıldır birlikte olduğu Jeremy Parisi'nin 'ruh eşi' olduğunu geçen ay İngiliz Mirror gazetesine verdiği röportajda ifade etmişti. Brook, nişanlısı için "en iyi arkadaşım ve ruh eşim" nitelemesinde bulunmuştu.

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan ve mesleğini başarıyla sürdüren oyuncu ve model Kelly Brook, yıllar boyunca aynı çizgiyi özel hayatında tutturamamıştı. Fakat Fransız model sevgilisi Jeremy Parisi ile bu döngüyü kırdığını basın aracılığıyla bütün dünyaya ilan etti. Brook, 2015 yılından bu yana birlikte olduğu Jeremy Parisi'nin "en iyi arkadaşı ve ruh eşi" olduğunu da sözlerine ekledi. EN İYİ ARKADAŞI VE RUH EŞİ

ÖNCE ONLINE OLARAK YAKINLAŞTILAR

Kelly Brook ile "en iyi arkadaşım" ve "ruh eşim" dediği Jeremy Parisi ile sosyal medyada tanıştığını daha önce anlatmıştı. Brook, Parisi'yi internetteki bir videoda gördüğünü ve uzun süre internet üzerinden görüştüklerini söyledi. Brook sevgilisiyle altı aylık online görüşmelerin ardından gerçek hayatta da tanıştıklarını ve aralarında romantik bir ilişki doğduğunu söyledi. Brook ile Parisi, bazen İngiltere'de bazen de Fransa'da yaşıyorlar.

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Kelly Brook, her zaman özel hayatıyla da gündemde oldu. Kariyerinin ilk döneminde oyuncu Jason Statham ile birlikteydi. Brook ile ilk nişanlısı Statham, 2004'te ayrılana kadar yedi yıl birlikte kaldılar. Jason Statham, Kelly Brook'tan ayrıldıktan sonra model Rosie Huntington Whiteley ile nişanlandı. Çiftin iki tane çocuğu bulunuyor.

İKİNCİ NİŞANLISI ZANE



Kelly Brook'un ikinci nişanlısı da yine bir oyuncu Billy Zane. Çift, birlikte rol aldıkları Survival Island adlı yapımın setinde tanıştı. Birbirlerine aşık olan Kelly Brook ile Billy Zane'in 2005 yılında başlayan ilişkisi 2008'de bitti.

BEBEĞİNİ DÜŞÜRDÜ



Brook'un üçüncü kez nişanlandığı kişi ise İskoç rugby oyuncusu Thom Evans oldu. 2010 ile 2013 arasında çalkantılı bir ilişki yaşadılar. Bir ara ayrılıp barışan çiftin ilişkisi ayrılıkla sonuçlandı. Thom Evans şimdi Pussycat Doll adlı müzik grubuyla ünlenen Nicole Scherzinger ile birlikte.

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11 HAFTADA EVLİLİK TEKLİFİ



Dördüncü nişanlısıyla birlikte olduğu dönemde de Kelly Brook basının manşetlerinden inmiyordu. Katıldığı Gladiator adlı yarışma programıyla tanınan David McIntosh ile bir yıldan daha kısa bir süre flört etti Brook. Ama ilişkileri çok hızlı başladı. McIntosh, çıkmaya başlamalarından 11 hafta sonra Kelly Brook'a evlenme teklif etti. Fakat bu ilişki de kısa sürdü ve yollarını ayırdılar. Brook ile David McIntosh'un ilişkisi 2015 yılında başladı ve bitti. Brook ondan sonra da şu anda evlenmeye hazırlandığı Jeremy Parisi ile tanıştı. Çift, 2018 yılında nişanlandı.