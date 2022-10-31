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Romantik kutlama! Ünlü şarkıcıdan 5'inci yıl pozları...

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#Melike Şahin#Batuhan Karacakaya#Boran Kuzum
Romantik kutlama Ünlü şarkıcıdan 5inci yıl pozları...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 15:12

Seslendirdiği şarkılarla adından söz ettiren şarkıcı ilişkisinde 5'inci yılı kutladı.

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Şarkıcı Melike Şahin sevgilisiyle birlikteliklerinde 5'inci yılı geride bıraktı. Yıl dönümlerini kutlayan çift sosyal medyada fotoğraf paylaştı.

Romantik kutlama Ünlü şarkıcıdan 5inci yıl pozları...

Seslendirdiği 'Nasır' şarkısıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çelen Melike Şahin'in aşk hayatı da dolu dizgin devam ediyor. Sevgilisi ile 5'inci yıl dönümlerini kutlayan şarkıcı o anları ölümsüzleştirdi.

Romantik karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Şahin fotoğrafları da yoruma kapadı.

Romantik kutlama Ünlü şarkıcıdan 5inci yıl pozları...



İŞTE GERÇEK AŞKLARI...

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Onlar televizyon ekranlarının vazgeçilmezleri... Senaryo gereği en büyük aşkı da onlar yaşıyor en büyük acıyı da onlar çekiyor. Peki ekranların en sevilen oyuncuları gerçekte kiminle sevgili, kiminle evli...

İşte ünlü oyuncuların sevgilileri ve eşleri...

Survivor Batuhan aşkı buldu! Sevgiliden özel poz...

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı 'Bülent' karakteriyle adını duyuran Batuhan Karacakaya aradığı aşkı buldu. Ünlü isim sevgilisiyle havuz pozunu paylaştı.

Survivor 2021 ve Survivor All Star 2022 yarışmalarında yer alan Batuhan Karacakaya aşk orucunu Ayşe Aslan ile bozdu.

Bir süredir ilişkisini gizleyen Karacakaya yaptığı paylaşımlarla aşkını ilan etmişti.

Birbirlerine sevgi gösterisinde bulunan mutlu çift özel fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.

Romantik kutlama Ünlü şarkıcıdan 5inci yıl pozları...

Karacakaya en son sevgilisiyle havuz keyfi yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Ayşe Aslan fotoğrafa sevgilisini de etiketledi.

Aslan'ın paylaşımını kendi hikayesinde yayınlayan Karacakaya ise fotoğrafa 'Yüzmede yenildi üzgün' notunu düştü.

Romantik kutlama Ünlü şarkıcıdan 5inci yıl pozları...

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AŞKINI İLAN ETTİ

Vatanım Sensin, Saygı, Şahin Tepesi ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi dizilerle tanınan Boran Kuzum, özel hayatıyla gündem oldu.

Yer aldığı projelerle sık sık gündeme gelen oyuncu, gönlünü meslektaşı Yasemin Szawlowski'ye kaptırdı.

Romantik kutlama Ünlü şarkıcıdan 5inci yıl pozları...

Bir süredir aşk yaşayan ikili, ilişkilerini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ilan etti. 30 yaşındaki Szawlowski, Instagram hesabından Kuzum'un kendisini öptüğü fotoğrafı paylaşarak nazar boncuğu emojisi koydu. Sevgilisinin paylaşımına yorum yapan Boran Kuzum ise kırmızı kalp emojisi koydu.

Emine Ün aşkını ilan etti

Emine Ün, AykKarakulakyan’la ilişkisini 45’inci yaş kutlamasında çekilen fotoğrafları paylaşarak ilan etti.

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Emine Ün’ün doğum günü partisine sevgilisi Ayk Karakulakyan ve kızı Duru Kınay’ın yanı sıra Süheyl Uygur ile Behzat Uygur da katıldı.

Romantik kutlama Ünlü şarkıcıdan 5inci yıl pozları...

'Sen benim biricik sevgilimsin'

'Menajerimi Ara' dizisiyle adını duyuran Ahsen Eroğlu, bir süredir Kemal Ertuğ ile aşk yaşıyor.

"RUH İKİZİMSİN"

Sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından romantik pozlarla kutlayan Eroğlu, "Öyle süslü sözleri pek beceremiyorum yoksa yazarım akşama kadar. Ama olsun sen benim en yakınım, dostum, ruh ikizimsin. Bana daima ilham veren, gözlerinin içine baktığımda gülmeden duramadığım biricik sevgilimsin. Seni çok seviyorum!" ifadelerini kullandı.

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Romantik kutlama Ünlü şarkıcıdan 5inci yıl pozları...

Birkan Sokullu - Eda Gürkaynak

Son olarak Masumlar Aparmanı dizisinde 'Han' karakterine hayat veren Birkan Sokullu kalbini sosyetik güzel Eda Gürkaynak'a kaptırdı. Çiftin mutlu giden bir birlikteliği var.

Romantik kutlama Ünlü şarkıcıdan 5inci yıl pozları...

Aşk tam gaz!

Ezgi Mola işletmeci Mustafa Aksakallı ile birlikte. Uzun zamandır aşk yaşayan çiftin nikah masasına ne zaman oturacağı merak konusu.

Romantik kutlama Ünlü şarkıcıdan 5inci yıl pozları...

Eşi de oyuncu

Oyuncu Hatice Şendil yapımcı, oyuncu Burak Sağyaşar ile evli çiftin Can adında bir oğlu var.

Romantik kutlama Ünlü şarkıcıdan 5inci yıl pozları...

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Aşkını dizi setinde buldu

Aslıhan Güner ünlü oyuncu Mert Kılıç ile evli. Şefkat Tepe dizisinin setinde tanışan mutlu çift 2013 yılında nikah masasına oturmuştu.

Romantik kutlama Ünlü şarkıcıdan 5inci yıl pozları...

Rol arkadaşıyla evlendi

Oyuncu Berk Oktay gönlünü meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'a kaptırdı. Çift uzun süren birlikteliğin ardından muhteşem bir törenle nikah masasına oturdu.

Romantik kutlama Ünlü şarkıcıdan 5inci yıl pozları...

Uyumlu ikili

Aras Bulut İynemli,Bilge Önal ile uzun zamandır aşk yaşıyor. Bige Önal verdiği bir röportajda 'Kimse evlenmek zorunda değil. Bu tamamen kişinin kendi hayatını nasıl yaşamak istediğiyle alakalı. Hiç kimsenin de bununla ilgili bir fikir beyan etme hakkı yok bence.' açıklamasını yaptı.

Romantik kutlama Ünlü şarkıcıdan 5inci yıl pozları...

Buğra Gülsoy - Nilüfer Gürbüz

Buğra Gülsoy - Nilüfer Gürbüz ile evli ve çiftin Cem adında bir oğlu var.

Romantik kutlama Ünlü şarkıcıdan 5inci yıl pozları...

Gönlünü meslektaşına kaptırdı

Ebru Özkan ünlü oyuncu Ertan Saban ile evli... Çiftin bir de kızları var.

Romantik kutlama Ünlü şarkıcıdan 5inci yıl pozları...

Ruh ikizini buldu

Müge Boz basketbolcu Caner erdeniz ile evli. Çiftin Vina adında bir kızı var.

Romantik kutlama Ünlü şarkıcıdan 5inci yıl pozları...

Mutlu aile

İsmail Demirci de aşkı meslektaşında buldu. Demirci, oyuncu Hande Soral ile evli. Çift Ali adında bir bebekleri var.

Romantik kutlama Ünlü şarkıcıdan 5inci yıl pozları...

 

 

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#Melike Şahin#Batuhan Karacakaya#Boran Kuzum