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Robert De Niro teftişe geliyor

#Robert De Niro#Nobu#Aktör
Robert De Niro teftişe geliyor

Usta aktör Robert de Niro, ortağı olduğu Japon restoranı Nobu’nun İstanbul şubesini ziyaret etmek için 26 Haziran’da Türkiye’ye geliyor. Hollywood’un ünlü ismini, Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer ağırlayacak.

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JAPON mutfağının dünyaca ünlü temsilcisi Nobu’nun ortakları aktör Robert De Niro, şef Nobu Matsuhisa ve yapımcı Meir Teper, 26 Haziran’da Türkiye’ye geliyor. Üç ünlü ismi, Nobu’nun Türkiye ortağı Baran Süzer ağırlayacak. De Niro, geçen sene temmuz ayında The Ritz-Carlton İstanbul içerisinde kapılarını açan restoranı pandemi nedeniyle ziyaret edememişti. Londra’dan özel uçakla İstanbul’a gelecek olan Oscarlı aktöre, Nobu restoranlarının belgeselini çeken bir çekim ekibi eşlik edecek. 1994 yılında Şef Nobu Matsuhisa ile birlikte kurduğu restoran zinciriyle dünya çapında bir marka yaratan sanatçı, Nobu İstanbul’da ‘Sake Seremonisi’ne katılacak. Konuklar, Nobu’nun içinde bulunduğu The Ritz-Carlton Hotel’de konaklayacak. Niro, seremoni sonrasında 27 Haziran’da İstanbul’dan ayrılacak.

TÜRKİYE’Yİ ÇOK SEVİYOR

Geçen yıl New York’a giden Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer, Robert De Niro’yu evinde ziyaret etmişti. Süzer, ziyareti sırasında oyuncu ile Nobu İstanbul’un açılışını konuşmuştu. Buluşmada Türkiye’yi çok sevdiğini ve Nobu İstanbul’u çok merak ettiğini söyleyen Robert De Niro, ilk fırsatta Türkiye’ye geleceğinin müjdesini vermişti.

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#Robert De Niro#Nobu#Aktör

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