Refika Birgül kimdir nereli kaç yaşında? Yemek tarifleri ile tanınıyor

Refika Birgül, 19 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da, Kıbrıslı anne ve Nevşehirli bir babanın kızı olarak dünyaya geldi. Refika; aile fertlerinin doktor olduğu bir ailede büyüdü. İlkokulu Yeşilköy’de Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim Okulunda, liseyi Robert Kolejinde bitirdi. Lise yıllarında siyah beyaz fotoğrafa çok meraklıdır, karanlık odada uzun saatler geçirir. Yine o dönemde, matematik ve fiziği birleştirerek bir dans projesi hazırlamıştır. Koç Üniversitesinde psikoloji okudu. Lisans eğitiminden sonra da London Business School’da liderlik eğitimi aldı.

Üniversitenin ilk yıllarında Yavuz Turgul’un reklam ajansı Medina Turgul’da çalışırken, reklamcı olma hayaliyle okulu bırakmaya karar verdi. O dönemde İstanbul depremi gerçekleşince bu kararından vazgeçti ve VoIP (Voice over Internet Protocol) denilen alanda kendi işini kurdu ve ilk parasını da buradan kazandı. Mezun olduktan sonra IF İstanbul Bağımsız Filmler Festivali ve ardından İstanbul Kültür Sanat Vakfı (IKSV) organizasyon bölümünde çalıştı. Son olarak da Özel Doğan Hastanesinde beş buçuk sene boyunca üst düzey yönetici ve sonrasında genel müdür olarak görev yaptı.

Mutfakla ilişkisi, boyu ocak seviyesindeyken tüm aileye bol köpüklü Türk kahvesi yaparak başladı. Akdeniz mutfağını Kıbrıslı annesinden, teyze ve dayılarından; İç Anadolu mutfağını ise Nevşehirli babasından, dede, hala ve yengelerinden öğrendi. Akrabalarını görmek için gittiği Londra’da damak zevki iyice gelişti. Hep daha farklısını arar, bulamayınca da kendi yapmak ister. Matematik sevdasıyla yemeklerin algoritmasını çıkarmaya çalıştı. Bir röportajında “bazı insanların dünyaya sevmek için geldiğine inanıyorum. Ben onlardanım. Yemek yapmak da bu sevgiyi gösterme hâlinin basit bir şekilde vücut bulması aslında” dedi.