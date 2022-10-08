Popstar yarışmasıyla tanınmıştı... İkinci kez anne oldu

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Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan ve bir döneme damga vuran 'Popstar'ın iddialı yarışmacılarından Aydan Kaya ikinci kez anne oldu.



Anne ve bebeğin ilk fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.



Aydan Kaya 2020 yılında hayatını Teoman Şafak ile birleştirmişti



ONLARI İLK KEZ BÖYLE GÖRDÜK

Kimi bebeklerinin fotoğraflarını milyon dolarlara sattı, kimi ise bu anı ölümsüzleştirip gururla sergiledi... İşte magazin basınının en ünlü bebekleri ve kamerayla ilk tanışma anları...

BABA KIZDAN İLK FOTOĞRAF

Oyuncu Barış Arduç, 2020 yılında meslektaşı Gupse Özay ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk bebekleri 10 Eylül'de dünyaya geldi. Barış Arduç kızı ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

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Arduç, bebeğin adını da ilk kez açıkladı.

İYİ Kİ GELDİN KIZIM

1999'da yayın hayatına başlayan Bücür Cadı dizisinin Zeliş'i Merve Erdoğan, geçtiğimiz hafta anne oldu. Kızına 'Zehra Mercan' adını veren Erdoğan, ilk aile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

"Bugün 3 kişilik hayatımızın birinci haftası doldu. 7 gün ne ara geçti, biz bu 7 günde kaç saat uyuduk hiç bilmiyorum.. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah... Bize dünyanın en güzel duygusunu yaşattığı için binlerce kez şükürler olsun...Hoş geldin hayatımıza canım kızım, ne kadar da güzel geldin, iyi ki geldin"

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İLK KARŞILAŞMA!

Geçtiğimiz mart ayında 3 yıllık sevgilisi Dağhan Doğruer'le nikah masasına oturan Dila Tarkan 27 Ağustos'ta oğlu Luca Kartal Doğruer'i dünyaya getirmişti. Tarkan, doğumhane görüntülerini paylaştı.

8 aylık hamile olan ve yaz tatili için eşiyle birlikte Yunan adalarına giden Dila Tarkan, bebek erkenci davranınca apar topar Türkiye'ye dönmüştü.

Hemen ameliyata alınan Dila Tarkan, 27 Ağustos günü oğlunu dünyaya getirmişti. Yeni anne doğumhanede yaşadıkları, heyecanı ve mutluluğu sevenleriyle paylaştı.

Bebeği ile ilk karşılaşmasının yer aldığı görüntüler büyük ilgi gördü.

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Dila Tarkan'ın hamilelik sürecinde en büyük destekçisi eşi Dağhan Doğruer'di... Doğumhanede de eşini yalnız bırakmayan Doğruer, oğlunun göbek bağını kesti.

MUTLU AİLE

Seda Bakan, 2014 yılında Ali Erel ile nikâh masasına oturmuş, 2019 yılında da kızı Leyla’yı dünyaya getirmişti. Bakan, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne oldu.

Seda Bakan, 1 Eylül’de dünyaya gelen ikinci çocuğu Ela’nın fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Oyuncu, ailesini reality show yıldızları Kardashian Ailesi’ne benzetti: “Allah’a çok şükür Ela bebeğimizi kucağımıza aldık. Arayan, soran, çiçek yollayan herkese çok teşekkürler. Bu arada dünya tatlısı kızlarımızla Kardashian Ailesi’ne doğru gidiyoruz!”

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KALP ATIŞI SINIRDAYDI

Oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nilkah masasına oturmuştu. Çiftin ilk çocukları Ali, 30 Mayıs'ta dünyaya geldi.

Hande Soral'ın 16 saat süren doğumunun detaylarını ve o güne ait görüntüleri Dr. Furkan Kayabaşoğlu sosyal medya hesabında paylaştı.





'İNANCI İNANILMAZDI'

"Hiçbir şey kolay olmuyor

Saatler süren bir emek. Dile kolay tam 16 saat...

Hande tüm bu süreç boyunca kendine hayran bıraktı bizi...

Sürecin her anında, her dakikasında bize olan inancı, uyumu inanılmazdı."

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'BEN NE DERSEM O!'

"Saatler boyunca sevgili bücürümüz Ali ‘patron’ bizlerse onun emekçileriydik.

Kasılmalarımız evde başlamıştı, daha hastaneye ilk girdiğimizde patron mesajını net vermişti: Ben ne dersem o!"

'SABIR'



"Kalp atışları o kadar sınırdaydı ki, üzerine geçen on küsür saat boyunca bize sadece sabretmek düştü, sabırla beklemek.

Ama nasıl bir sabır!"

'BAŞARDIK HANDE!'

"An geldi güldük, eğlendik, an geldi biraz zorlandık...

Sonunda da rahimdeki kocaman miyomumuza, boyna dolanan kordonumuza ve azıcık tombiş delikanlımıza rağmen doğumu tamamlamayı başardık."

GÜNEŞİMİZ DOĞDU

'Küçük Kadınlar' (2008-2011) dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle hafızalarda yer eden, Fulya Zenginer anne oldu.

2019 yılında dünyaevine girdiği grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile mutlu bir evlilik sürdüren Fulya Zenginer, dün sabah oğlu Milan'a kavuştu.

Zenginer, doğum sonrası ilk fotoğrafını "15 saatlik zorlu bir süreçten sonra sabah saatlerinde güneşimiz doğdu... Toparlanmaya çalışıyorum sevginizi ve dualarınızı hissediyorum " notuyla Instagram'da paylaştı.

TANIŞTIRAYIM NOVA!



2014 yılında Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, geçtiğimiz kasım ayında anne oldu.

Güzel haberi Oğulcan Kırca, Instagram sayfasından duyurdu. Kızı ve eşinin fotoğrafını paylaşan Kırca altına "Gözünden sakınır, üzerine titrersin. Nefesini kontrol eder, uykusunda izlersin. Morali düşsün her şeyden beter, bir gülümsesin ömre bedel. Bir taneydi. Şimdi ‘iki’ oldular.." notunu düştü.

Oğulan Kırca bu fotoğrafı da " İlk gün... Novazetti" notuyla paylaştı.

BU KARENİN ÜZERİNDEN 14 YIL GEÇTİ

Mustafa Sandal 2008 yılında Emina Jahovic ile nikah masasına oturmuş, çift aynı yıl oğulları Yaman'ı kucaklarına almıştı. Yaman 14 yaşında delikanlı oldu. Mustafa Sandal, yıllar önce çekilen oğlunu kucağında uyuttuğu fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Sandal altına "Zaman sadece bir illüzyon... İki kare arasında geçen zaman aynı bir baba yüreğinde..." notunu düştü.



Yaman'ın babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic'in evliliği 2018 yılında bitti. Ünlü popçu önümüzdeki yaz Melis Sütşurup ile nikah masasına oturacak.

'AİLEMİZE HOŞGELDİN OĞLUM'

2019 yılında kızı Zeynep'i dünyaya getiren Bengü ikinci kez anne oldu.

Çift, oğullarına Selim adını verdi.Bengü hastane odasında çekilen fotoğrafı "Oğlum…Ailemize hoş geldin oğlum" notu ile paylaştı.

İLK BULUŞMA

2017 yılında Los Angeles’ta evlenen Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

2019 yılında Efehan adlı bir oğulları olan ünlü çift, kızları Alina’yı haziran ayında kucaklarına aldı. Doğum sırasında eşinin yanında olup ona destek veren Tolgahan Sayışman, minik bebeğini de ilk kez hastane odasında kucağına aldı.

'GÜÇLÜ SİNCAP'

Can Bonomo, geçen nisan ayında dünyaya gelen oğlu Roman’la çekilen bir karesini Instagram hesabına yükledi.

Ünlü şarkıcı o karenin altına İngilizce “Güçlü sincap Romulus” notunu düştü. Baba-oğlun bu karesi takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.

'NE MENEM BİR ŞEY'

Çukur'un Cumali'si Necip Memili 2020 yılında baba oldu.

Memili, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafın altına "Annesinin güzelliğine, benim de güzelliğim eklenince, görün bakın ortaya ne menem bir şey çıkmış" notunu düştü.

OĞLUM CAN!

Mehmet Aslantuğ, kendisi gibi oyuncu eşi Arzum Onan’ın oğulları Can’ı doğurmadan önce ve sonraki hallerini sosyal medya hesabından paylaştı

.Aslantuğ, eşinin bu karelerin altına “Kaptanın seyir defteri... Ve aşk özür dilemeyecek gidenlerden/yalnızlardan; ama emek verenlere teşekkür borcu var” notunu düştü.

40. GÜN HATIRASI

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, kızı Elisa'nın 40 günlükken çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Sezin Erbil fotoğrafın altına "Kızım,kıymetlim 40 günlükken hatıra olsun diye çekim yapmıştık" notunu düştü.