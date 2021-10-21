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Pınar Dilşeker kimdir, kaç yaşında, kiminle evli? Pınar Dilşeker son hali ile hayran bıraktı!

#Pınar Dilşeker#Pınar Dilşeker Kimdir#Pınar Dilşeker Son Hali
Pınar Dilşeker kimdir, kaç yaşında, kiminle evli Pınar Dilşeker son hali ile hayran bıraktı

Ünlü şarkıcı Pınar Dilşeker, katıldığı programlardaki güzelliğiyle hayran bırakmaya devam ediyor. Yıllara meydan okuyan Pınar Dilşeker son hali ve güzellik sırları ile ilgili detaylar verdi. Pınar Dilşeker kimdir, kaç yaşında, kiminle evli? Pınar Dilşeker son hali ile hayran bıraktı!

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Katıldığı sabah programında Pınar Dilşeker son hali ile kendinden bahsettirmeyi başardı. Şarkıları ve kusursuz fiziği ile, güzellik sırlarını paylaşan Pınar Dilşeker, estetik yaptırmadığını bazı makyaj hilelerinin olduğunu söyledi. Peki, Pınar Dilşeker kimdir, kaç yaşında, kiminle evli? Pınar Dilşeker son hali...

PINAR DİLŞEKER KİMDİR?

Türk fantezi-sanat müziği şarkıcısı Pınar Dilşeker, 25 Temmuz 1972 tarihinde dünyaya geldi. Konservatuvardan mezun olduktan sonra "Şinanari" adlı şarkıyla 1990'lı yılların ortalarında tanındı. İbrahim Erkal ile çevirdiği dizide oyuncu olarak yer aldı ayrıca ve İbrahim Tatlıses'in "Allahım Neydi Günahım?" adlı klibinde yer aldı.

İş adamı Çetin Yılmaz ile evlenen Pınar Dilşeker'in bu evlilikten Mert Ali adında bir oğlu oldu. şiddetli geçimsizlik nedeniyle evliliklerini noktalama kararı aldı. Pınar Dilşeker uzun süren yalnızlığın ardında işadamı Ahmet Hamoğlu ile nişanlandı. Aralındaki yaş farkı uzun süre Magazin sayfalarına konu olan çift, kısa bir süre sonra ise 'ayrılık' açıklamasında bulundu. Son albümünü 2014 yılında piyasaya sunan Pınar Dilşeker, şimdilerde magazinden uzak bir hayat sürüyor. Şarkıcı sadece özel gece ve davetlerde sahneye çıkıyor. Yıllar içinde saçlarının rengini ve kaş şeklini tamamen değiştiren Pınar Dilşeker'in son halini görenler ise tanımakta zorlanıyor.

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