Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Petek Dinçöz: O dönem çok aşağılandım

Güncelleme Tarihi:

#Petek Dinçöz#Nida Büyükbayrakdar#Okan Bayülgen
Petek Dinçöz: O dönem çok aşağılandım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 08:32

Okan Bayülgen’in programına konuk olan Petek Dinçöz, zorlu bir çocukluk ve gençlik dönemi geçirdiğini söyledi, “Hiç baba sevgisi görmedim. Hayatım üç ciltlik kitap olur” dedi.

Haberin Devamı

'HAYATIM 3 CİLTLİK KİTAP OLUR'

ÜNLÜ şovmen Okan Bayülgen’in sunduğu “Uykusuzlar Kulübü” adlı programa konuk olan Petek Dinçöz, romanlara konu olacak kadar zorlu bir hayat yaşadığını söyledi. Can Tanrıyar ve çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu’yla yaptığı evliliklerin ardından ağustos ayında “çocukluk aşkım” dediği Nida Büyükbayrakdar ile nikâh masasına oturan şarkıcı, hem evliliklerinden hem de çocukluk yıllarından bahsetti:

“Evlendim, çocuk doğurdum, boşandım. Sonra 16 yaşındayken âşık olduğum adamla evlendim. Şu an çok mutluyum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Zaman makinesine girmiş gibiyim. Türk filmi gibi bir hayatım var resmen. Hayatım üç ciltlik kitap olur. Çocukluk, genç kızlık ve sektör. Zor bir çocukluk geçirdim. Çocuklukta hiç baba sevgisi görmedim.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Petek Dinçöz: Arkamı dönüyorum, ‘Allah belanı versin’ diyorlarPetek Dinçöz: Arkamı dönüyorum, ‘Allah belanı versin’ diyorlarHaberi görüntüle

HİSSETTİĞİM YAŞ 25

Okan Bayülgen, Petek Dinçöz’e yayında “Sen şimdi 40 yaşında mısın?” sorusunu yöneltti. Şarkıcının “Ne manyak bir soru bu ya?” diye tepki göstermesi üzerine Bayülgen sorusunu yineledi: “42 mi, 40 mı? Ne var, bu çok güzel bir yaş değil mi?” Dinçöz “18 Okan! Şu an hissettiğim, kodladığım yaş 25. Ben sana soruyor muyum yaşını?” diyerek soruyuyanıtsız bıraktı.

O dönem çok aşağılandım

Petek Dinçöz, assolist olarak en popüler gazinolarda sahneye çıktığı dönemi şöyle anlattı:

“Günay’da ve Maksim’de sahne aldım. O dönem Günay’da kimse çıkamıyordu, ben çıktım. Ama çok zorlandım. Çok aşağılandım o zamanlar. Şimdi yeni nesil hemen hakkını arıyor, tak tak tak cevaplarını veriyor. Bizim neslimiz gibi değil hiçbiri. Benim şanssızlığım; o dönem kıyaslandığım insanlar oldu. Sonra 8 sene ara verdim.”

Petek Dinçöz: O dönem çok aşağılandım

Petek Dinçöz, “16 yaşındaykenâşıktım” dediği Nida Büyükbayrakdar ile geçen ağustosta evlendi.

Gözden Kaçmasın

16 yaşındayken aşık olduğu adamla evlendi16 yaşındayken aşık olduğu adamla evlendiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Petek Dinçöz#Nida Büyükbayrakdar#Okan Bayülgen

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan
Ukraynanın belleği için canlarını ortaya koydular: Kültür savaşında onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz

Ukrayna'nın belleği için canlarını ortaya koydular: Kültür savaşında onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz!

#Ukrayna-Rusya Savaşı
BİR SORUDAN FAZLASI: Evlendikten sonra neden çok kilo aldım

BİR SORUDAN FAZLASI: Evlendikten sonra neden çok kilo aldım?

#Evlilik

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan
Ukraynanın belleği için canlarını ortaya koydular: Kültür savaşında onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz

Ukrayna'nın belleği için canlarını ortaya koydular: Kültür savaşında onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz!

#Ukrayna-Rusya Savaşı
BİR SORUDAN FAZLASI: Evlendikten sonra neden çok kilo aldım

BİR SORUDAN FAZLASI: Evlendikten sonra neden çok kilo aldım?

#Evlilik