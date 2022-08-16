Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar evlendi

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Petek Dinçöz, nisan ayında oğlu Aslan'ın babası Serkan Kodaloğlu'ndan boşanmıştı. Dinçöz 3,5 aylık yalnızlığın ardından geçtiğimiz hafta nişanlandığını duyurduğu Nida Büyükbayrakdar ile evlendi.

Çift, Beşiktaş'taki bir otelde nikah masasına oturdu.

Törende, Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayrakdar'ı aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Petek Dinçöz, nişan haberini'Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun, Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın' notu ile sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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SÜRPRİZ KINA GECESİ

Arkadaşları Petek Dinçöz için dün akşam kına gecesi organize etti.

Ellerine kına yakılan Dinçöz, gecenin fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Ünlü şarkıcı, nikah öncesi yeniden evlenebilmek için beklemesi gereken 300 günlük ‘iddet’ süresinin kaldırılması talebiyle avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu, Dinçöz'ün talebi kabul edildi..

ESKİ AŞKIYMIŞ...

Nida Büyükbayraktar ve Petek Dinçöz'ün aşkının 25 yıl önceye dayandığı ortaya çıktı.

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Instagram hesabından nostalji yapan Dinçöz bu fotoğrafın altına, 'Ben 17 yaşında sen 26 yaşında. Bizimkisi bir aşk hikayesi' mesajını yazdı.

ABD'DE YENİ HAYAT

Petek Dinçöz, tammuz ayında Etiler'de görüntülenmiş, sorular üzerine “Miami’ye çocuğumun eğitimi için yerleşme kararı aldım. Her şeyim onun üzerine kurulu. Ama bir ayağımız yine Türkiye’de olacak. Şunu söyleyebilirim; sürprizlere açık olun. Güzel işlerle döneceğim” demişti.

OĞLUM DİLİNİ GELİŞTİRSİN DİYE...



41 yaşındaki şarkıcı, oğlu ile yeni evinin bahçesinde verdiği pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.Dinçöz fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Herkese merhabalar... Beni yıllardır yalnız bırakmayan, benimle birlikte büyüyen başta 'PDFC' ailem, sonra siz değerli sevenlerim... Öncelikle beni merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim, ben çok iyiyim. Oğlumun yabancı dilini daha hızlı ve iyi geliştirebilmesi için bundan sonraki süreçte eğitim ve öğretim yılını yurt dışında devam etmesini istediğim için Miami'ye yerleşme kararı aldım. Bir süre işlerim doğrultusunda gidiş-dönüş yapacağım. Onun dışında burası çok güzel, alışmaya çalışıyoruz. Elimden geldiğince de Instagram'da aktif olmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum, kocaman sevgiler."

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