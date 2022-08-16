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Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar evlendi

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#Petek Dinçöz#Nida Büyükbayrakdar#Nikah
Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar evlendi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 20:49

Petek Dinçöz geçtiğimiz hafta nişanlandığını duyurduğu eski aşkı Nida Büyükbayrakdar ile evlendi.

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Petek Dinçöz, nisan ayında oğlu Aslan'ın babası Serkan Kodaloğlu'ndan boşanmıştı. Dinçöz 3,5 aylık yalnızlığın ardından geçtiğimiz hafta nişanlandığını duyurduğu Nida Büyükbayrakdar ile evlendi.  

Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar evlendi

Çift, Beşiktaş'taki bir otelde nikah masasına oturdu.  

Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar evlendi

Törende, Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayrakdar'ı aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Petek Dinçöz, nişan haberini'Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun, Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın' notu ile sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar evlendi

SÜRPRİZ KINA GECESİ

Arkadaşları Petek Dinçöz için dün akşam kına gecesi organize etti.

Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar evlendi

Ellerine kına yakılan Dinçöz, gecenin fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı.

Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar evlendi

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Ünlü şarkıcı, nikah öncesi yeniden evlenebilmek için beklemesi gereken 300 günlük ‘iddet’ süresinin kaldırılması talebiyle avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu, Dinçöz'ün talebi kabul edildi..

Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar evlendi

ESKİ AŞKIYMIŞ...

Nida Büyükbayraktar ve Petek Dinçöz'ün aşkının 25 yıl önceye dayandığı ortaya çıktı.

Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar evlendi

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Instagram hesabından nostalji yapan Dinçöz bu fotoğrafın altına, 'Ben 17 yaşında sen 26 yaşında. Bizimkisi bir aşk hikayesi' mesajını yazdı.

 ABD'DE YENİ HAYAT

Petek Dinçöz, tammuz ayında Etiler'de görüntülenmiş, sorular üzerine “Miami’ye çocuğumun eğitimi için yerleşme kararı aldım. Her şeyim onun üzerine kurulu. Ama bir ayağımız yine Türkiye’de olacak. Şunu söyleyebilirim; sürprizlere açık olun. Güzel işlerle döneceğim” demişti.

OĞLUM DİLİNİ GELİŞTİRSİN DİYE...

41 yaşındaki şarkıcı, oğlu ile yeni evinin bahçesinde verdiği pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.Dinçöz fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Herkese merhabalar... Beni yıllardır yalnız bırakmayan, benimle birlikte büyüyen başta 'PDFC' ailem, sonra siz değerli sevenlerim... Öncelikle beni merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim, ben çok iyiyim. Oğlumun yabancı dilini daha hızlı ve iyi geliştirebilmesi için bundan sonraki süreçte eğitim ve öğretim yılını yurt dışında devam etmesini istediğim için Miami'ye yerleşme kararı aldım. Bir süre işlerim doğrultusunda gidiş-dönüş yapacağım. Onun dışında burası çok güzel, alışmaya çalışıyoruz. Elimden geldiğince de Instagram'da aktif olmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum, kocaman sevgiler."

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Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar evlendi

 

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#Petek Dinçöz#Nida Büyükbayrakdar#Nikah

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