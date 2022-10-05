Peşine takılan tacizci kadın, ünlü oyuncuya dünyayı dar etti

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Sinemanın en yakışıklı James Bond'u olarak tanınan Pierce Brosnan'ın hayatı, peşine takılan ve evinin önünden ayrılmayan kadın tacizci yüzünden kabusa döndü. 69 yaşındaki Brosnan, Los Angeles Mahkemesi'ne başvurdu ve söz konusu kadın hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılmasını istedi.

İnternetteki The Blast adlı sitenin haberine göre, Brosnan, 55 yaşında olduğu belirtilen kadının, Malibu, California'daki evinin önüne aracını park ettiğini ve oradan ayrılmadığını ileri sürdü. Mahkemeye verdiği yasal dokümanlara göre aktör, bu kadın yüzünden kendisinin, eşi Keely Shaye Smith'in ve iki oğullarının tehlikede olduğunu ileri sürdü.

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MÜLKÜNE GİRMEDİĞİ İÇİN GÖZ ALTINA ALINAMADI

Pierce Brosnan, uzaklaştırma kararı istediğini belirten dokümanlarda "Bir süredir beni ve ailemi, takip ve taciz ediyor" diye belirtti. Brosnan, bu konuda Los Angeles Şerif Ofisi'ne iki kez başvurduğunu ve kadının kendi çevresinden uzaklaştırılmasını istediğini vurguladı. Fakat belirttiğine göre kadın, Brosnan ailesinin mülküne girmediği için kolluk güçleri onu gözaltına alamadı. Ardından da aktöre kadın hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttırmasını önerdi.

Pierce Brosnan, mahkemeye, kendisini sürekli takip eden kadınla konuştuğunu belirtip aralarında geçen diyaloğu da anlattı. "Bana aslında Dick Van Dyke'ı aradığını söyledi. Kolunda da onun dövmesi vardı. Ama beni ve ailemi buldu ve evimizin önünden ayrılmaz oldu" dedi.

'BENDEN BİN 500 DOLAR İSTEDİ'

Brosnan, söz konusu kadının kendisine iki tane garip not verdiğini de ekledi. Aracına yeni lastikler almak için kendisinden bin 500 dolar istediğini belirtti Pierce Brosnan. Kadının aynı zamanda kendisini çizdiği bir resmi de verdiğini ekledi.

Mahkeme Brosnan'ın isteği üzerine acil bir uzaklaştırma kararı çıkarttı, söz konusu tacizci kadın oyuncu ve ailesine dolaylı ya da doğrudan yaklaşmaması gerektiği konusunda bilgilendirildi. Kadına, bundan böyle Brosnan'ın evinden, 59 yaşındaki eşi Keely Shaye Smith'ten ve iki oğlu 25 yaşındaki Dylan ile 21 yaşındaki Paris'ten en az 400 metre uzakta durmak zorunda olduğu söylendi.

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Konuyla ilgili olarak 25 Ekim'de bir duruşma daha yapılacak. O duruşmada tacizi kadına verilen uzaklaştırma emrinin beş yıla kadar uzatılıp uzatılmayacağı da belli olacak.

FOTOĞRAFLAR: MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS